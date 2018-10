Kirchenführungen in Reinfeld, Klein Wesenberg und Hamberge.

05. Oktober 2018, 15:26 Uhr

Am Sonntag, 14. Oktober, lädt die evangelische Gemeinde Oldesloe zu Kirchenführungen in Reinfeld, Klein Wesenberg und Hamberge ein. Der Ausschuss Kirchliches Leben organisiert die kostenfreie Tour. Um 13 Uhr starten Interessierte in Privatfahrzeugen am Haus der Begegnung, Poggenseer Weg 28. Auch der Jugendbus steht als Transportmöglichkeit bereit. Wer im Bus mitfahren möchte, melde sich im Kirchenbüro an unter (04531) 1689-600. In Reinfeld führt Bernd Prange durch die Matthias-Claudius-Kirche. Um 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Gemeindehaus in Klein Wesenberg und anschließend eine Kirchenführung in der Kirche durch Pastor Erhard Graf. Zum Abschluss geht es nach Hamberge, um dort ab 16 Uhr die Kirche zu besichtigen.