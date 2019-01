Bad Oldesloe : Busse statt Nordbahn

Arbeiten auf der Strecke Bad Oldesloe - Neumünster.

von shz.de

09. Januar 2019, 16:55 Uhr

Bad Oldesloe | Im Januar arbeitet die AKN Eisenbahn GmbH an ihrer Infrastruktur in Neumünster. Daher werden in den Nachtstunden am 13. Januar je zwei Fahrten der nordbahn auf den Linien RB 63 und RB 82 durch Busse ersetzt. Der AKN-Fahrplan ändert sich hingegen nicht. Die Änderungen bei der nordbahn: Auf der Linie RB 63 werden die Züge um 0.35 Uhr und 1.02 Uhr von Neumünster nach Hohenwestedt jeweils durch einen Bus ersetzt. Die Busse fahren zur planmäßigen Abfahrtszeit der Züge ab. Auf der Linie RB 82 ändern sich die Züge um 23.52 Uhr bzw. um 0.55 Uhr ab Bad Oldesloe: Beide Zugfahrten werden jeweils ab Neumünster-Süd bis nach Neumünster durch einen Bus ersetzt. Die nordbahn bittet die Fahrgäste, in Neumünster-Süd in die bereitstehenden Busse umzusteigen. Durch den Einsatz der Busse verändert sich die Fahrtzeit.

Die nordbahn bittet ihre Fahrgäste, sich rechtzeitig vor Reisebeginn über die Änderungen zu informieren. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden. Hinweis für mobilitätseingeschränkte Reisende: Die Busse bieten einen Niederflureinstieg. Die Haltestellen der Busse sind im Ersatzfahrplan benannt. Informationen zu Fahrplanänderungen erhalten die Fahrgäste in den Zügen, auf der Internetseite unter www.nordbahn.de sowie über einen kostenfrei abonnierbaren E-Mail-Newsletter. Fragen beantworten auch gern die Mitarbeiter des Servicetelefons unter der folgenden Telefonnummer: (040) 30 39 77-333.