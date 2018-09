Glinde : Bunter Protest gegen Plastikmüll

Midissage für Pop-Art-Skulpturen im Gutshaus Glinde.

von Cordula Poggensee

27. September 2018, 13:13 Uhr

Die Ausstellung der Reihe „Kunst im Gutshaus“, des Kunstvereins Glinde und der Sönke-Nissen-Park Stiftung stellen bereits seit August Pop-Art-Skulpturen des US-amerikanischen Künstlers Leonard Te Nyenhuis aus. Das ist aber kein Grund, die Ausstellung unter dem Titel „Pop recycled“ noch einmal zu feiern: Am Sonntag, 14. Oktober, wird sie um 14 Uhr mit einer Midissage in der Möllner Landstraße 53 erneut eröffnet.

Die Kunstwerke von Leonard Te Nyenhuis erscheinen auf den ersten Blick bunt, fröhlich und unbekümmert. Kuntstoffformen in Gestalt von Tieren verschiedenster Art sind komplett mit Fragmenten von farbigen Plastikverpackungen alltäglicher Konsumgüter bedeckt. Man entdeckt Logos, Bilder, Schriftzüge, Markennamen. Alle scheinbar zufällig und wahllos zusammengestellt in großer Vielfalt. Es sind Pop-Art-Skulpturen, die zum Nachdenken über Konsum und den Umgang mit Plastikmüll anregen sollen. Bewusst soll der Blick des Betrachters auf die Verschmutzung in unserer Umwelt und unserer Natur gelenkt werden.

Die Laudatio mit Einführungen in das Werk des anwesenden Ausstellers hält Bernd Sieme aus Glinde. Die Ausstellung wird nach der Midissage noch bis zum 2. Dezember zu den regulären Öffnungszeiten (montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr sowie montags und mittwochs von 14 bis 16 Uhr und dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr) zu sehen sein. Der Eintritt ist zu allen Öffnungszeiten frei.

Mehr Informationen über den US-amerikanischen Künstler Leonard Te Nyenhuis, der seit 1988 in Deutschland lebt und arbeitet, gibt es unter www.lenergy.de. Für Informationen zur Ausstellung steht das Stiftungsbüro im Gutshaus unter Ruf (040) 710 00 411 bzw. www.gutshaus-glinde.de zur Verfügung.