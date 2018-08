Bargteheide : Bunte Vielfalt für jedermann

Das neue VHS-Programm bietet Ausstellungen zum Thema Arbeit und Frauenwahlrecht. Und es wird der Bürgerdialog zur Zukunft Europas gepflegt.

Bunt und vielfältig präsentiert sich die VHS Bargteheide mit ihrem aktuellen Programm für das Herbstsemester, das am Montag, 10. September, startet. 182 Angebote lassen kaum einen Bildungswunsch offen. Die Programmhefte liegen nicht nur an vielen öffentlichen Stellen aus, sondern werden auch ab Sonnabend, 18. August, an alle Haushalte in Bargteheide und Umgebung verteilt – ausgenommen sind diesmal Nienwohld, Delingsdorf und Jersbek. Über das Internet haben sich vor den Sommerferien bereits über 800 Menschen für Kurse angemeldet.

„Das freut uns sehr“, sagt Leiterin Ute Sauerwein-Weber. Doch die offizielle Sommerpause der VHS sei erst jetzt beendet. Neben den gewohnten Angeboten in den Bereichen Beruf und Karriere, Gesellschaft und Leben, Sprachen, Gesundheit und Kultur biete die VHS auch Ausstellungen und Vorträge mit spannenden Themen, betont die VHS-Leiterin und möchte auf einige besonders aufmerksam machen. Die Ausstellung „Glücksfall Arbeit“ der Stormarner Werkstätten aus Bad Oldesloe beleuchtet Menschen mit und ohne Handicap und ihr Verhältnis zur Arbeit. „Arbeit ist nicht nur der wichtigste Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe, sondern kann darüber hinaus ein wesentliches sinnstiftendes Element unseres Alltags sein“, so Kerstin Kuhlmann-Schultz von den Stormarner Werkstätten.

Die Vernissage zur vierwöchigen Schau ist Mittwoch, 19. September, 18 Uhr, im Stadthaus. Gleichstellungsbeauftragte Kathrin Geschke macht auf eine weitere Ausstellung zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht aufmerksam. Mit einer Matinee im Stadthaus und der Eröffnung „Mütter des Grundgesetzes“ am 28. Oktober ab 11 Uhr soll das Jubiläum gebührend mit Vorträgen über Frauenrechtlerinnen der damaligen Zeit und biografischen Exponaten gefeiert werden. „Quo vadis Europa“ – unter diesem Motto steht eine Einladung zum Bürgerdialog am Mittwoch, 26. September, um 19.30 Uhr im Stadthaus. „Wir beteiligen uns zum ersten Mal am bundesweiten Bürgerdialog. Es ist eine Form der Bürgerbeteiligung, die von der Bundesregierung ins Leben gerufene wurde“, erklärt Sauerwein-Weber. Das Thema ist die Zukunft Europas. Alle Ergebnisse werden protokolliert und weitergeleitet.

Wer an Kunst interessiert ist, ist bei der VHS richtig. Gleich zwei Mal fährt eine Gruppe nach Hamburg: Samstag, 22. September, in die Kunsthalle zur Ausstellung „Entfesselte Natur“ sowie am 24. November zum Museumsgespräch über Hamburgs Aufbruch in die Demokratie. „Der Blick hinter die Spiegel“ beleuchtet anhand eines plattdeutschen Vortrags das Leben und Werk von Max Beckmanns am Donnerstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr. „Klassisch Dänisch heißt es am Samstag, 27. Oktober, bei einer Führung durch das Jenisch-Haus in Hamburg. Die VHS-Leiterin weist auf den sehr beliebten Bildungsurlaub hin. Neu im Programm ist dort ein Italienisch-Intensivkursus.

> Semesterstart: Montag, 10. September, Anmeldung über den VHS-Briefkasten am Stadthaus, E-Mail an vhs@bargteheide.de und im Web unter www.vhs-bargteheide.de. Anmeldezeitraum: 20. August bis 3. September. Erweiterte Öffnungszeiten im Zeitraum: Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 11 Uhr, 15 bis 17 Uhr, mittwochs: 9 bis 11 Uhr.