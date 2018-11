Bad Oldesloe : Bunte Graffiti und Identifikation

Das Quartiersmanagement „Plan B“ sorgt rund um die Hochhäuser im Oldesloer Hölk und Poggenbreeden für positiven Wirbel

von Patrick Niemeier

18. November 2018, 18:37 Uhr

Mit Kennerblick mustert Graffiti-Künstler „Satan“ eine Wand unterhalb der Hochhäuser im Oldesloer Hölk und Poggenbreeden. „Es wird eine bunte Erdkugel mit Kontinenten und darüber wird ein Text in Binärcode zu lesen sein“, erklärt er, nachdem die ersten Farbstreifen auf der Wand aufgetragen sind. „Satan“ ist Teil eines besonderen Projekts in dem Oldesloer Quartier rund um die beiden Hochhäuser – die Projektgruppe „Plan B“ hat Künstler wie ihn eingeladen, um die graue und triste Umgebung zu verschönern. Am Wochenende zuvor hat außerdem ein Workshop für Kinder und Jugendliche stattgefunden. Rund zwanzig Nachwuchssprayer waren dabei – einige wohnen direkt nebenan, andere kamen aus dem Kinder- und Jugendheim „St. Josef“. „Manche sind talentiert, andere sind ein wenig beratungsresistent – wie das eben so ist in dem Alter“, lacht Satan. An diesem Wochenende ist nun die Zeit gekommen, dass die Künstler selbst zur Tat schreiten, einige neugierige Anwohner und Jugendliche schauen vorbei und begutachten den Fortschritt.

„Darum geht es ja auch – sich begegnen, sich kennen lernen“, beschreibt Fabian Josten einen Teil des Konzepts, das hinter „Plan B“ steckt. Josten arbeitet für „To Hus“, das zu den evangelischen Stiftungen Alsterdorf gehört, die wiederum den „Treffpunkt“ mit dem Namen „Plan B“ unterhalb der Hochhäuser eingerichtet haben. „Der Name stammt daher, dass der Plan A hier ja nicht geklappt hat und wir daher etwas für Zusammenhalt und für die Menschen tun wollen“, sagt Josten. Entstanden ist das Projekt unter Leitung der Q8 Quartiersmanagerin Maria Herrmann gemeinsam mit Stadt und weiteren sozialen Trägern vor exakt einem Jahr. Zuvor hatte Herrmann den Stadtteiltreff „Schanze“ am Schanzenbarg aufgebaut. Der wurde in andere Hände übergeben und Herrmann machte sich auf in den nächsten Stadtteil.

„Es gab hier eine Phase, da waren die Hochhäuser nicht mal richtig beheizt. Da fing es dann an, mit einer Suppenküche“, erklärt Josten. Schnell sei klar geworden, dass es viel zu tun gebe. Sehr positiv – das berichten Herrmann und Josten unabhängig voneinander fast im selben Wortlaut – sei es, dass der Besitzer mittlerweile richtig mitziehe. „Es gibt eine Mietersprechstunde. Da nimmt man sich der Probleme der Bewohner an, und auch diese Graffiti-Aktion ist zum Großteil durch den Besitzer finanziert worden. Das finden wir gut“, so Josten. „Hier bewegt sich wirklich was. Es entsteht etwas“, freut sich auch Herrmann.

Neben einem bunten „Color Diner“ , dem offenen Cafe, das Menschen aus der Umgebung zusammenbringt und dem Treff „so schmeckt Heimat“ ist auch die Verschönerungsaktion mit Graffiti als Idee dazugekommen. „Wer hier mitgewirkt hat oder die Entstehung verfolgt, der entwickelt auch eine neue Bindung zu seinem Wohnort. Das stärkt die Identifikation“, erklärt Josten. Ein Teil der Ergebnisse aus den Workshops wird am 24. November beim „Festival für digitale Medien“ des Kreisjugendrings im Oldesloer Kultur- und Bildungszentrum zu sehen sein. Ein weiteres Bild, dass auf eine Platte gesprayed wurde, hat schon einen reservierten Platz in einem Jugendzentrum.

>Mehr über „Plan B“ und Kontakt zu den Machern gibt es für alle Interessierten unter www.q-acht.net/badoldelsoe.