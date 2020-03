Trittau : Bürgertelefon: Eine Initiative, bei der alle gewinnen

Mit der Initiative „Trittau hält zusammen“ wurde jetzt ein Bürgertelefon zur Vermittlung von gegenseitiger Unterstützung geschaltet.

24. März 2020, 12:25 Uhr

Die Corona-Pandemie trennt weltweit die Generationen. In die Risikogruppe der älteren oder bereits vorerkrankten Menschen auf der einen Seite und die der weniger gefährdeten jüngeren, gesunden auf der anderen Seite. Wie in vielen Städten und Dörfern in ganz Deutschland will jetzt auch die Gemeinde Trittau diese beiden Gruppen zusammenbringen. Mit der Initiative „Trittau hält zusammen“ wurde jetzt ein Bürgertelefon zur Vermittlung von gegenseitiger Unterstützung für Trittau und die Gemeinden des Amtes Trittau geschaltet.

Unter der Telefonnummer (04154) 8079 760 können sich werktags zwischen 9 und 16 Uhr oder per E-Mail unter trittau.hilft@trittau.de Menschen melden, die unterstützen wollen oder – noch wichtiger – die Unterstützung benötigen.

Nach ersten Aufrufen in den sozialen Medien ist die Aktion nun gestartet. Mit gutem Erfolg: „Bereits nach wenigen Stunden haben sich knapp 20 Menschen gemeldet, die ihre Hilfe angeboten haben“, erzählt Christian Lüdeke vom Bürgertelefon: „Uns geht es auch darum, für den Notfall vorbereitet zu sein.“

Die Idee: Von den Hilfsbereiten werden die Namen und Adressen aufgenommen und bei Anfragen den Hilfsbedürftigen zugeordnet. „Unsere Aufgabe ist es dann, Angebot und Nachfrage zu koordinieren, so dass sich im besten Fall Nachbarn unterstützen“, erläutert Lüdeke.

Und er appelliert zugleich an die Risikogruppe: Alle älteren und ängstlichen Menschen, oder solche, die das Haus aus anderen Gründen nicht verlassen können, sollten sich nicht scheuen, den Dienst in Anspruch zu nehmen. „Es ist ja nicht nur so, dass es den Betroffenen hilft, mit der derzeitigen Lage zurecht zu kommen, es macht zugleich auch die Helfer zufrieden und glücklich, etwas tun zu können.“ Trittau hält zusammen“ – eine Initiative, bei der alle gewinnen.