Bad Oldesloe : Bürgermeister Jörg Lembke: „Das Betreten gesperrter Plätze ist eine Straftat“

Oldesloer Bürgermeister ermahnt Mitbürger sich an Regeln und Sperrungen zu halten.

20. März 2020, 17:19 Uhr

Auch in Bad Oldesloe halten sich viele Mitbürger an die aktuellen Regeln, die von Bund, Land und Kreis aufgestellt wurden, um die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und möglichst aufzuhalten.

Spiel- und Sportplätze bleiben gesperrt

Doch auch in der Kreisstadt gibt es Menschen, die sich nicht an diese Regelungen halten. Und für die hat Bürgermeister Jörg Lembke mögliche harte Konsequenzen angekündigt. „Ich betone ganz deutlich, dass alle Spiel- und Sportplätze im ganzen Land und somit auch in Bad Oldesloe gesperrt sind. Entsprechende Schilder wurden aufgehängt“, so der Verwaltungschef. Manche Plätze seien wegen bereits zu vieler ignoranter Mitbürger, die diese Verbote umgingen, auch noch abgeflattert worden.

Nicht in Gruppen unterwegs sein

Aber auch wo kein Flatterband hänge und kein Schild, sei es klar, dass das Betreten verboten ist. „Ich habe totales Verständnis für viele Kinder und Jugendlichen, denen zuhause die Decke auf den Kopf fällt – kein Sport, keine Schwimmhalle, keine Veranstaltungen – aber sie sollen sich nicht in Gruppen draußen treffen und sie dürfen – genau wie ihre Eltern – sich nicht auf den gesperrten Flächen aufhalten. Er habe daher auch mit der Polizei bereits ein Gespräch gehabt.

Strafverfahren möglich

„Es wird nicht mehr nur bei Ermahnungen bleiben. Ich sage das ganz klar: Das Betreten der gesperrten Sport- und Spielplätze ist eine Straftat“, so der Verwaltungschef. Wenn dafür sogar noch Absperrungen beseitigt werden, liegt auch noch Vorsatz vor. „Ich kann nur dafür sensibilisieren, dass das allen klar wird: Es sind Straftaten, die entsprechende Verfahren und zum Teil empfindliche Strafen nach sich ziehen können“, betont Lembke. Rechtlich sei das mit den Erlassen und mit dem Infektionsschutzgesetz begründet.

Verständnis bei Kaufleuten

Die Kaufleute haben zum großen Teil mit viel Verständnis auf Schließungen im Bereich Einzelhandel, Hotels und Gastronomie reagiert. „Schön ist das für Niemanden. Und manche trifft es besonders hart. Es kam aber zu keinen größeren Zwischenfällen. Es besteht viel Verständnis“, lobt Stadtsprecherin Agnes Heesch. Der Wochenmarkt finde weiterhin statt. „Aber auch dort gelten die Regeln. Es ist ebenfalls kein Ort an dem man in Grüppchen zusammenstehen kann und darf“, betont Bürgermeister Jörg Lembke.

Der Osterferienpass sei derweil abgesagt worden.