Bad Oldesloe / Reinfeld : Bürgermeister besuchten Partnerstädte

Möglichkeiten für interkulturelle Erfahrungen zwischen den Partnerstädten sollen gestärkt werden.

von shz.de

05. Juli 2019, 10:29 Uhr

Eine Gruppe von Oldesloern und Reinfeldern fuhr kürzlich zusammen mit dem Comité pour Olivet und St. Pryvé in die französischen Partnerstädte. Man wurde dort wie immer liebevoll in den Gastfamilien empfangen und es gab viel zu erzählen, bevor ein Ganztagesausflug nach Montargis (Oldesloer) und Amboise (Reinfelder) startete.

Dort ging man auf gemeinsame Entdeckungsreise. Museumsbesuch, Clos Lucé, Fahrt auf dem Kanal von Briare, Besuch einer Chocolaterie und vieles mehr füllten den Tag. Natürlich konnte auch kulinarisch einiges entdeckt werden, denn das ausgezeichnete französische Essen ist bei Gästen und Gastgebern beliebt. An den offiziellen Empfängen in den Rathäusern von Olivet und St. Pryvé richteten die Stormarner Bürgermeister aus Bad Oldesloe und Reinfeld Grußworte an die jeweiligen Städte. Man stimmte überein, dass Möglichkeiten für interkulturelle Erfahrungen zwischen den Partnerstädten wichtig sind und die Partnerschaft auch weiterhin gelebt werden muss. Gern möchten sich beide Seiten öffnen und einsetzen für interessierte Jugendliche und Erwachsene. Wollte ein Sportverein, ein Musikchor oder ein Praktikant die jeweilige Partnerstadt besuchen, dann würde man versuchen Kontakte zu knüpfen, um den Wunsch zu unterstützen.

Ein Gesprächsaustausch der Verwaltungsoberhäupter konnte den ersten Grundstein für eine persönliche Freundschaft legen. Bürgermeister Gerstmann aus Reinfeld hatte für seine Partnerstadt ein ganz besonderes Geschenk eingepackt. So überreichte er in St. Pryvé eine Kiste mit Büchern aus dem Nachlass seines Vaters an den dortigen Bürgermeister. Diese werden nun über die örtliche Bibliothek französischen „Leseratten“ zur Verfügung gestellt.

Am Sonnabendnachmittag wurde dann noch ein Rundgang durch Orleans angeboten. Und der gemeinsame Abend rundete das Programm ab, bevor wieder die individuelle Heimreise angetreten wurde. Als nächstes werden die deutschen Gastgeber wieder französische Gäste aus Olivet und Pryvé in Bad Oldesloe und Reinfeld begrüßen dürfen.