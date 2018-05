Bürgerliche Mehrheit bleibt

Ahrensburg: Die Linke auf Anhieb bei 6,6 Prozent

06. Mai 2018, 17:29 Uhr

Die Stimmung im Ahrensburger Rathaus-Foyer war wie bei fast jeder Wahl – trostlos. Wäre da nicht die jahreszeitlich ungewöhnliche Dekoration gewesen – Schneeflocken baumelten von der Decke herab – Hinweis auf die zur Zeit laufende Flögel-Ausstellung. Fast alle Stadtverordneten fehlten, lediglich Die Linke und die Grünen waren vertreten, der Rest feierte (oder trauerte)bei den jeweiligen Wahlpartys.

Für die Partei Die Linken gab es Grund zur Freude. Erstmalig in Ahrensburg bei einer Kommunalwahl angetreten, holten sie einen Anteil von 6,6 Prozent und lagen, je nach Stand der Auszählung, knapp vor der FDP (8,5 Prozent). Die Ergebnisse: CDU 31,5 Prozent, SPD 21 Prozent, Grüne 21,6 Prozent und WAB 10,7 Prozent.

Und so könnte die Sitzverteilung in der Stadtverordnetenversammlung aussehen: CDU 13, SPD 8, Grüne 9, FDP 3, Die Linke 3 und WAB 4 Sitze. „Wir haben wirklich nicht damit gerechnet“, sagte die Spitzenkandidatin der Linken, Nicole Johannsen, „wir hatten so mit fünf Prozent plus gerechnet.“ Auch für die Grünen lief alles perfekt: Susanna Hansen tritt bei den Stadtverordneten die Nachfolge ihres Mannes Jörg Hansen an – der wechselt in den Kreistag. Die Wahlbeteiligung in Ahrensburg lag bei 55,5 Prozent.