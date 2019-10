Deutscher Engagementpreis 2019 : Bürger-Stiftung Region Ahrensburg ist nominiert – Online-Voting der Bürger entscheidet

Die Bürger-Stiftung Region Ahrensburg bittet alle Bürgerinnen und Bürger der Region um ihre Stimme beim Online-Voting.

Avatar_shz von Stormarner Tageblatt

14. Oktober 2019, 14:16 Uhr

Ahrensburg | Die Bürger-Stiftung Region Ahrensburg ist für den Deutschen Engagementpreis 2019 nominiert. Die Gewinner des Publikumspreises von insgesamt 10.000 Euro werden durch ein Online-Voting bestimmt. Die Bürger-Stiftung bittet alle Bürgerinnen und Bürger der Region um ihre Stimme. Die Abstimmung läuft bis zum 24. Oktober.

Dr. Michael Eckstein zum Engagementpreis 2019:

Allein die Nominierung ist eine Anerkennung für unseren Einsatz für das Ehrenamt. Das gibt uns Bestätigung und Ansporn für unsere Arbeit in der Region. Zugleich sehen wir darin eine Wertschätzung des Ehrenamtes in der Region. Wenn es jetzt gelingt, den Publikumspreis zu gewinnen, können wir mit dem Preisgeld in unserer Region noch mehr gemeinnützige Projekte fördern. Daher bitten wir alle Bürgerinnen und Bürger, mit ihrer Stimme das Preisgeld nach Ahrensburg zu holen. Dr. Michael Eckstein

Preisverleihung am 5. Dezember

Ein Schwerpunkt der Aktivitäten der Bürger-Stiftung ist die Förderung des Ehrenamtes in der Region, insbesondere mit dem jährlichen Ehrenamtpreis. Dafür ist die Stiftung jetzt selbst für den Deutschen Engagementpreis nominiert. Die Preisverleihung findet am 5. Dezember, dem Internationalen Tag des Ehrenamtes, in Berlin statt.

Deutscher Engagementpreis Der Deutsche Engagementpreis ist der Dachpreis für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Er würdigt das freiwillige Engagement der Menschen und all jene, die dieses Engagement durch die Verleihung von Preisen unterstützen. Über 700 Wettbewerbe und Preise gibt es in Deutschland für freiwilliges Engagement. Ziel ist es, die Anerkennungskultur in Deutschland zu stärken und mehr Menschen für freiwilliges Engagement zu begeistern. Initiator und Träger des Deutschen Engagementpreises ist das Bündnis für Gemeinnützigkeit. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie und die Deutsche Bahn Stiftung.

Das ist der Link zur Online-Abstimmung: https://www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis

Weitere Infos zur Bürger-Stiftung gibt es unter www.buergerstiftung-region-ahrensburg.de und oder per Mail an info@www.buergerstiftung-region-ahrensburg.de.