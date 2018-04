Bad Oldesloe : Bündnis für Wohnen nimmt Gestalt an

Gemeinsamer Vertrag von Kreis Stormarn, 38 Städten und Gemeinden sowie acht Baugesellschaften wird in zwei Wochen unterzeichnet.

von Rolf Blase

09. April 2018, 06:00 Uhr

38 der 55 Stormarner Städte und Gemeinden machen beim „Stormarner Bündnis für bezahlbares Wohnen“ mit. „Das ist ein tolle Geschichte“, sagt Wolfgang Gerstand (CDU), der als Vorsitzender der Arbeitsgruppe auf Kreisebene die Gründung mit vorbereitet hatte. Wenn alles gut läuft, könnten pro Jahr 60 bis 80 Millionen Euro investiert werden, „ohne dass es die kommunalen Haushalte belastet“, so Gerstand.

Als letzte Stadt hatte Reinbek kurz vor Ostern zugestimmt. Damit sind bis auf Großhansdorf und Oststeinbek alle größeren Kommunen dabei. Weiße Flecken gibt es vor allem in Nordstormarn sowie in einigen Gemeinden der Ämter Trittau, Siek Bargteheide- und Bad Oldesloe-Land. Aus städteplanerischer Sicht wäre Großhansdorf mit drei U-Bahnhöfen sicher einer der am besten geeigneten Kommunen gewesen. In der Waldgemeinde praktiziert man aber seit Jahrzehnten eine restriktive Siedlungspolitik – sei es ökologischen oder politischen Gründen.

Das Bündnis war aus der Erkenntnis enstanden, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum in Stormarn gibt. Laut Prognosen und Studien fehlen im Kreis bis zum Jahr 2030 mindestens 15 000 Wohnungen, um dem Bevölkerungsanstieg durch Geburten und Zuzüge, dem steigenden Anteil an Singlehaushalten sowie der Nachfrage nach barrierefreien Wohnungen gerecht zu werden. Das wären inklusive Eigenheimen und Reihenhäuser rund 1000 neue Wohnungen pro Jahr, wobei der größte Mangel im preisgünstigen Segment besteht.

Die Kreispolitik brachte die Initiative auf den Weg, entschied sich aber gegen eine kreiseigene Wohnungsbau-Gesellschaft, weil es dafür Kapital und Bauland gebraucht hätte. Man setzte auf die Zusammenarbeit mit Kommunen und Bauunternehmen, ein Prozess der zwei Jahre dauerte.

Neben den 38 Kommunen machen acht Unternehmen aus der Region mit, in erster Linie Genossenschaften: Die Neue Lübecker, Walddörfer, Bergedorf-Bille, Sachsenwald sowie Wohnstätten Bad Oldesloe. Als Firmen sind Semmelhaack (Lübeck), Plambeck (Norderstedt) und die Frank-Beteiligungs-GmbH mit dabei.

Die Unternehmen wollen jährlich bis zu 80 Millionen Euro investieren, um 400 bis 500 Mietwohnungen zu bauen. Die Kommunen erklären mit dem Beitritt, geeignete Flächen für den Wohnungsbau bereitzustellen und zu entwickeln – soweit das soweit möglich ist. Der Kreis übernimmt in dem Konstrukt die Rolle des Mittlers und Ansprechpartners sowie die Geschäftsstelle.

Die Unternehmen sollen Steckbriefe über grundsätzlich geeignete Standorten mit Information zu Kennwerten wie Grundstücksgröße, Ausnutzbarkeit, Baugrenzen, Preis, zur gewünschten „Zielgruppe“ und städtebaulichen Vorstellungen bekommen. Nach einer Standortprüfung stellen die Unternehmen ein Bebauungskonzept auf und geben ein Kaufpreisgebot ab, über das dann wieder die Kommunen entscheiden.

Viele Städte haben allerdings keine geeigneten Grundstücke in ihrem Eigentum und müssten zunächst F-Pläne ändern oder ergänzen und eine Bauleitplanung auflegen. „Wir haben durch das Bündnis natürlich nicht ein Baugrundstück mehr“, ist Stormarns Landrat Henning Görtz klar, „wir können Vorhaben aber besser koordinieren. Dazu will der Kreis mindestens einmal im Jahr zu einem runden Tisch einladen.

Die Kooperation mit anderen Kommunen und Akteuren der Wohnungswirtschaft, war zum Beispiel für Reinbek ein wichtiges Argument, dem Bündnis beizutreten. Der Vertrag soll in zwei Wochen, am 23. April, in Bad Oldesloe von allen Beteiligten unterschrieben werden.