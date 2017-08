Bad Oldesloe : Budenzauber in der Innenstadt

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Es ist amtlich: Vom 2. bis 30. Dezember wird es in der Oldesloer Innenstadt einen Weihnachtsmarkt geben. Gestern hat Sebastian Hagen den Zuschlag von der Stadt bekommen.

2016 hatten Benjamin Rodloff (LED Events), Oke Käselau (Holsteiner Foodtrucks) und Sebastian Hagen (Hagen Events) ein Konzept für einen Markt vorgelegt. Es stellte sich allerdings heraus, dass das nicht so einfach möglich ist. Denn dafür sei eine Ausschreibung durch die Stadt notwendig, die anderen Veranstaltern die Möglichkeit gegeben hätte, sich ebenfalls zu bewerben. Vor Monaten war der Weihnachtsmarkt ausgeschrieben worden, jetzt steht das Ergebnis fest. „Drei Veranstalter waren im Rennen. Sebastian Hagen war der, der mit seinem Konzept sich besonders deutlich an der Ausschreibung orientiert hatte. Daher haben wir uns nach Gesprächen mit allen Bewerbern für ihn entschieden“, so Oldesloes Kulturmanagerin Inken Kautter. „Wir sind gespannt, wie es wird und hoffen, dass wir eine gute Lösung gefunden haben. Wir haben im Gespräch Sebastian Hagen unsere Vorstellungen nochmal erläutert. In die Organisation und Umsetzung sind wir jetzt nicht mehr involviert, das liegt in seinen Händen“, so Tabea Braun, Veranstaltungsmanagerin bei der Stadt. „Finanziell kommen wir dem Veranstalter so weit entgegen, dass er keine Sondernutzungsgebühr bezahlen muss. Die restliche Finanzierung und das unternehmerische Risiko liegen voll beim Veranstalter. Wir hoffen natürlich, dass es für ihn gut läuft und die Oldesloer einen schönen Markt bekommen“, ergänzt Kautter. Anschließend werde man Bilanz ziehen und dann schauen, wie es 2018 weitergeht. Geplant ist aber eine langfristige Entwicklung.

„Ich freue mich, dass ich den Zuschlag bekommen habe. Die Gespräche waren konstruktiv. Jetzt wurde es aber Zeit, dass es eine Entscheidung gibt“, erklärt Hagen. „Es ist wichtig, dass es ein traditioneller Markt wird: familiär und nicht digitaler, multimedialer Kram oder so. Ich denke, das wünschen sich die Oldesloer“, sagt der Veranstalter. Angedacht sind neun Buden in der Mühlenstraße „vom Stadtgrill bis zu Peters“. In Absprache mit der Stadt sei sein umfangreicheres Konzept eingedampft worden. „Mit LED Events werden wir kooperieren. Benjamin Rodloff macht den Glühweinstand“, sagt Hagen. „Insgesamt werde ich Standbetreiber mit regionalem Hintergrund bevorzugen.“ Für den kleinen Weihnachtsmarkt am Mühlrad sehe er durch den Markt keine Veränderung. „Dort bin ich auch involviert und das ist dann ja eher positiv. Das lässt sich besser gemeinsam organisieren und absprechen“, so Hagen. Bewerbung für Standplätze können an eventbetriebe-hagen@gmx.de geschickt werden.







von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 30.Aug.2017 | 06:00 Uhr