Todendorf : Buddikate: Gasalarm bei McDonald’s

Wegen eines Lecks in der Kohlensäurezuführung rückten Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr aus.

von Peter Wüst / rtn

28. August 2019, 10:30 Uhr

Todendorf | Vermutlich hat ein Leck in der Kohlensäurezuführung für Getränke am Dienstagabend einen CO2-Alarm bei McDonald’s auf der Raststätte Buddikate an der A 1 ausgelöst und für einen längeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt.

Nach Auslösen der Warnmelder hatte der Leiter der McDonald’s-Filiale sofort eine Räumung des Gebäudes veranlasst. Gäste und Personal hatten sich vor Eintreffen der Rettungskräfte bereits in Sicherheit gebracht. Die Polizei sperrte die Zufahrt zum Parkplatz ab. Unter Atemschutz überprüften Feuerwehrleute mit Spür- und Messgeräten die Anlage und suchten nach dem Grund, warum auch nach dem Abschalten der Anlage die Warnmeldung immer wieder ausgelöst wurde.

Bis zum Eintreffen einer beauftragen Fachfirma stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Bargteheide und Hammoor den Brandschutz sicher und bauten vorsorglich einen Löschangriff auf. Nach Abschluss der Reparaturarbeiten sollte das Gebäude belüftet werden.





