Witzhave : Brückenersatzbau über die Corbek startet später

Vorgeschaltete Arbeiten des örtlichen Versorgers sind noch nicht abgeschlossen.

Cordula Poggensee

18. März 2020, 11:24 Uhr

Witzhave | Bereits seit dem vergangenen Herbst machen sich die Witzhaver Bürger Sorgen. Denn wenn die Brücke an der L 94 über die Corbek durch einen Neubau aus Stahlbetonrahmen ersetzt wird, wird zugleich auch das 1500-Seelen-Dorf – zumindest für die Autofahrer – in eine Ost- und eine Westhälfte geteilt. Und das für neun Monate, ehe voraussichtlich Ende 2020 die Straße wieder für den Verkehr freigegeben und der geteilte Ort wieder ein einheitlicher wird.

Jetzt haben die Sorgen der Witzhaver einen kleinen Aufschub erhalten: Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mitteilte, werden die Bauarbeiten nicht wie geplant am 23. März starten, sondern einen Monat später.

Grund dafür sind die vorgeschalteten Arbeiten des örtlichen Versorgers, die noch nicht abgeschlossen sind. Die Arbeiten an dem Ersatzbau für die aus dem Jahr 1954 stammende Brücke können aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität nur unter Vollsperrung stattfinden. Für Fußgänger soll eine provisorische Holzbrücke errichtet werden.

Während der Vollsperrung wird der Fahrzeugverkehr über die K 99, L 160 und L 222

umgeleitet, der überörtliche Fahrzeugverkehr von der B 404 kann über die AS Schwarzenbek/Grande auf die A 24 ausweichen. In der Poststraße in Witzhave wird zusätzlich ein Halteverbot ausgeschildert, um die Durchfahrt zur Möllner Landstraße für den ÖPNV zu gewährleisten.

Die Verkehrsführung im genannten Zeitraum wurde mit der Polizei, dem Kreis, dem Buslinienbetreiber, dem Rettungsdienst, den Gemeinden und den Amtsverwaltungen abge stimmt.