Ahrensburg : Broschüre in „Leichter Sprache“

Neben der klassischen Variante gibt es bei der Stadt Ahrensburg jetzt auch ein leichter verständliches Informationsheft.

von shz.de

04. Oktober 2018, 11:20 Uhr

Die Informationsbroschüre der Stadt Ahrensburg ist erstmals in zwei Varianten erhältlich: Einmal in der allgemein üblichen Form, wie man sie aus vielen Rathäusern in ganz Schleswig-Holstein kennt, und erstmals in der sogenannten „leichten Sprache“. Außerdem besteht für sehbehinderte Menschen die Möglichkeit, sich die klassische Broschüre als „Hörspaziergang“ im Internet vorlesen zu lassen.

Die Idee, eine Broschüre in leichter Sprache aufzulegen, will sicherstellen, dass „Barrierefreiheit“ nicht nur in in baulicher Hinsicht verstanden wird. So steht allen Menschen das Recht auf freien Zugang zu Informationen zu, die sie aber auch verstehen können müssen. So liegt es nahe, eine städtische Informationsbroschüre für Menschen mit einer geistigen der einer Lernbehinderung in „leichter Sprache“ anzubieten. Die kommt schließlich auch ausländischen Mitbürgern zugute, deren Deutschkenntnisse möglicherweise noch nicht ausreichen, die bisherige Broschüre zu verstehen.

Bei der Erstellung des Informationsheftes in „Leichter Sprache“ ist es natürlich notwendig, dass die speziell erstellten Texte auch von den betroffenen Menschen mit Behinderung oder anderen Muttersprachen verstanden werden können. Um das sicherzustellen, überprüfte der Deutschkurs A von der Woldenhornschule mit seiner Lehrerin Katrin Kindler die Manuskripte vor der Veröffentlichung. So nahmen die Schüler des Kurses die von Imke Bär und Sabrina Trahn aus dem Ahrensburger Rathaus aus der klassischen Variante übersetzte „Leichte Sprache“ genau unter die Lupe, überprüften die Formulierungen und änderten sie auch zum Teil.

Beide Broschüren sind jetzt im Rathaus erhältlich. Sie sind außerdem auf der städtischen Homepage unter www.ahrensburg.de als PDF hinterlegt, ebenso wie ein Link zur Internetseite www.total-lokal.de, auf der der Hörspaziergang zu finden ist.