Bronzeteller für Züchterin

Stefanie Stahmer aus Hohenfelde wird für ihre erfolgreiche Zucht von Welsh-Cob-Pferden von Landwirtschaftskammer geehrt

21. September 2018, 10:13 Uhr

„Als ich den Anruf von der Landwirtschaftskammer bekam, war ich ganz sicher, dass die meinen Mann sprechen wollten,“ erzählt Stefanie Stahmer. Doch dem war nicht so, denn für die Auszeichnung „für beispielhafte Leistungen in der Tierhaltung“ hatte die Kammer nicht die Landwirtschaft ihres Mannes Christian auserkoren, sondern Stefanie Stahmers Pferdezucht. „Das ist eine ganz große Ehre“, sagte die 47-Jährige.

Allerdings hat sich Stefanie Stahmer die Auszeichnung mit ihrer „Welsh Cob-Zucht“ mehr als verdient. So gibt es unter den von ihr gezogenen Pferden nicht nur vier Sieger von Fohlenchampionaten, sondern auch einige Elitehengste und -stuten sowie Körungssieger und sogar einen Bundessieger. „Beim Bundeschampionat waren 2007 gleich drei Hengste aus meiner Zucht im Endring“, erzählt die engagierte Züchterin stolz. „Die Tiere dieses Betriebs überzeugen durch eine überragende züchterische Qualität“, lobte so auch Claus Heller, der Präsident der Schleswig-Holsteinischen Landwirtschaftskammer, in seiner Laudatio.

Bereits seit fast 30 Jahren hat sich die Hohenfelderin der Zucht der Welsh-Cob-Rasse „Sektion D“ für die Ponys ab Stockmaß von 1,37 Metern verschrieben. „Die Welsh Cob werden seit mehr als 800 Jahren in Wales gezüchtet“, erklärt Stefanie Stahmer. „Unter den Robustpferden sind sie so etwas wie der Rolls Royce.“ So bestechen die bis über 1,50 Meter großen Kleinpferde nicht nur durch ihren kräftigen und muskulösen Körperbau, sondern auch durch ihr feuriges, aber kontrollierbares Temperament. „Es sind echte Familienpferde, die von Dressur über Springen und Vielseitigkeit bis hin zum Fahrsport alles können.“

In Hohenfelde in der Hahnheide – als Übersetzung mit „Cockmoor“ zugleich Namensgeber des Gestütes – stehen neben vier Zuchtstuten auch rund 65 Pensionspferde. „Wir sind wie eine ganz große Familie“, beschreibt Stefanie Stahmer das Leben auf dem Hof. „Ohne die Unterstützung durch die Einsteller wäre die Zucht für mich gar nicht möglich.“

Doch auch die Pensionspferde haben es im äußersten Zipfel Stormarns wahrlich gut getroffen. Denn ihre artgerechte Haltung ist den Stahmers ein besonderes Anliegen. So gibt es neben zehn Paddock- und vier Außenboxen gleich zwei Aktivställe für Herden von je 15 Pferden. In denen können die Vierbeiner frei entscheiden, ob sie auf der Weide oder unterm Stalldach sein wollen, wann sie saufen und wann sie fressen wollen. „Allerdings können sie nicht unentwegt fressen“, erklärt Stefanie Stahmer. „Die Futterrationen werden per Computer individuell festgelegt und ein Transponder stellt dann sicher, dass sie genau bekommen, was sie brauchen.“