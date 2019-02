Reinbek : Bronze zweimal knapp verpasst

Bei den U 20-Nordmeisterschaften in Neubrandenburg hat Tim Rummelhagen (17) über 60 Meter Hürden und 200 Meter Rang vier belegt.

von Sascha Sievers

07. Februar 2019, 15:29 Uhr

„Es ist ja auch nur eine Medaille“, sagte Tim Rummelhagen, nachdem er Edelmetall zweimal knapp bei den norddeutschen U 20-Meisterschaften in Neubrandenburg verpasst hatte. Der 17-jährige Leichtathlet der LG Reinbek-Ohe versuchte es locker zu nehmen, dass er es bei den älteren Jahrgängen nicht auf das Treppchen geschafft hatte: „Es war trotzdem eine gute Erfahrung.“

Mit Rang vier in 22,34 Minuten über 200 Meter war Rummelhagen sogar „sehr zufrieden.“ Der amtierende U 20-Vizelandesmeister lief eine neue Bestzeit. „Und die Konkurrenz war bärenstark“, sagte der Reinbeker, der knapp hinter Magnus Buchwald vom 1. LAV Rostock (22,00 Sekunden) die Ziellinie überquert hatte. Sieger wurde Fabian Linne vom SV Werder Bremen, der 21,54 Sekunden benötigte.

Ärgerlich war indes der Endlauf über 60 Meter Hürden. Im Vorlauf hatte Rummelhagen in 8,46 Sekunden noch zeitgleich mit Aaron Köhler von der Bramstedter TS als Zweiter die Ziellinie überquert. „Das Finale allerdings war schrecklich“, gab der 17-Jährige zu. Bei den Landesmeisterschaften hatte es in neuer Bestzeit von 8,32 Sekunden zu Silber gereicht. Bei den Nordmeisterschaften wäre Rummelhagen mit dieser Zeit auf Rang zwei gelandet. Doch im entscheidenden Rennen blieb der Stormarner an der zweiten und vierten Hürde hängen. Nach 8,53 Sekunden kam er so hinter Köhler (8,25), dem Berliner Laurenz Zachaus (8,48) und Adrian Stendern von Eintracht Hannover (8,48) als Vierter ins Ziel. „Schade, eine Silbermedaille wäre drin gewesen, aber ich bin einfach nicht sauber genug gelaufen“, bilanzierte der 17-Jährige.

In zwei Wochen wird sich Rummelhagen zum Abschluss der Hallensaison in beiden Disziplinen mit der nationalen U 20-Elite in Sindelfingen messen. „Als 17-Jährige habe ich hinsichtlich einer guten Platzierung keine großen Erwartungen, aber bei einer DM zu starten, ist ein guter Abschluss – und einer weitere wichtige Erfahrung“, sagte der Reinbeker.