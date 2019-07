Brötchen auf heißem Herd vergessen

von shz.de

22. Juli 2019, 11:13 Uhr

Ahrensburg | Rauchmelder piepten und es roch verbrannt in einem Mehrfamilienhaus in der Otto-Siege-Straße in Ahrensburg. Hausbewohner hatten deshalb den Notruf gewählt. Feuerwehrleute der eingesetzten Freiwilligen Feuer Ahrensburg hatten die Ursache für die Verqualmung schnell gefunden. In einer Wohnung im obersten Geschoss hatte eine 87 Jahre alte Seniorin ein paar Brötchen auf der Herdplatte abgelegt und nicht bemerkt, dass die Herdplatte eingeschaltet war. Feuerwehrleute nahmen das Brandgut vom Herd, schalteten diesen aus, öffneten die Fenster und sorgten damit für frische Luftzufuhr. Die Seniorin wurde parallel vom Rettungsdienst betreut, ins Krankenhaus brauchte sie aber gottlob nicht. Im Einsatz waren: Die Feuerwehr Ahrensburg, die Löschgruppe Hagen, die Wehr Ahrensfelde, der Rettungsdienst und die Polizei.