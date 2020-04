Reinfeld : Briefe für Senioren und Spiele gegen Langeweile

Awo-Familienzentrum und Kinderkiste unterstützen Familien in Corona-Zeiten.

26. April 2020, 14:27 Uhr

Reinfeld | Für Familien ist die ersehnte Lockerung der Einschränkungen auf Grund der Corona-Krise bisher nicht eingetreten. Schule und Kitas bleiben geschlossen. Das bedeutet, dass viele Eltern sich weiterhin mit der Herausforderung konfrontiert sehen, den Spagat zwischen Home-Office, der alltäglichen Arbeit und der Betreuung der Kinder zu bewältigen. So ist für das Awo-Familienzentrum Reinfeld die Frage entstanden, wie Familien in dieser schwierigen Situation geholfen werden kann. Denn die Kinder wollen beschäftigt werden. Sie sind es gewohnt, in der Kita oder der Schule den Tag mit Lernen und Spielen, mit Gleichaltrigen zu verbringen. Langsam gehen den Familien die Ideen aus. Deshalb startet das Familienzentrum gemeinsam mit der Reinfelder Kinderkiste die Aktion „Spiele gegen Langeweile“. Im Schaufenster werden wöchentlich neue Spielideen für Kinder aller Altersstufen veröffentlicht. Familien können auf ihrem Spaziergang bei der Kinderkiste vorbeikommen und sich die Ideen einfach abfotografieren und ausprobieren.

Zudem können Kinder in der Kinderkiste und der Awo- Bewegungskita Briefe für das Seniorenheim Claudiushof abgeben. Mit der Aktion „Briefe für den Claudiushof“ möchten wir den Senioren, die zurzeit keinen Besuch erhalten können, ein bisschen Freude und Abwechslung in Form eines Kinderbriefs vorbeibringen. Egal ob gemalt, gebastelt, geschrieben – die Senioren freuen sich über Briefe von Kindern. Die Kinder können die Briefe in den Briefkasten der Awo-Bewegungskita, Bischoffsteicher Weg 75c, einwerfen oder zu den Öffnungszeiten am Mittwoch von 10 bis 13 Uhr, am Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 13 Uhr in die Kinderkiste in der Paul-von-Schoenaich-Straße bringen. Denn die Kinderkiste hat wieder geöffnet. Die Briefe werden dann jede Woche gesammelt und zum Claudiushof gebracht.