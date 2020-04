Hammoor : Brennender Holzhaufen am Waldrand

Zweiter Einsatz der Wehr aus Hammoor, weil Feuer nicht beaufsichtigt wurden.

16. April 2020, 09:36 Uhr

Ein unbeaufsichtigtes Feuer hat am Mittwoch in Hammoor erneut für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Es war bereits der zweite Einsatz dieser Art in Stormarn an diesem Tag.

Autofahrer hatten am späten Nachmittag neben der Ahrensburger Straße auf einem Feld am Waldrand eine starke Rauchentwicklung entdeckt und die Feuerwehr informiert. Als die Feuerwehrleute der FF Hammoor am Einsatzort eintrafen, brannte ein alter Holzhaufen im oberen Bereich und offene Flammen waren zu sehen.

Auf Grund der vorherrschenden Windverhältnisse und der ausgelösten Stufe 3 von 5 des Waldbrand-Gefahren-Index entschied Gemeindewehrführer Jürgen Feddern, dass das Feuer gelöscht werden muss.

Zur Versorgung mit Löschwasser wurde von den Feuerwehrleuten ein nahegelegener Teich angezapft, dann löschten die Feuerwehrleute von zwei Seiten die Flammen ab. Parallel zu den Löscharbeiten informierte die Polizei den zuständigen Landwirt. Dieser rückte mit einem Trecker an, zog den Haufen auseinander und unterstützte damit die Löscharbeiten der Feuerwehr. Damit war die Gefahr einer Ausbreitung der Flammen auf den Knick am Feldrand gebannt.