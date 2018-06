Reinbek : Brennender Golf auf der A24 – Polizei notiert Kennzeichen von Gaffern

Der Wagen brennt komplett aus. Autofahrer filmen die Einsatzstelle im Vorbeifahren mit dem Handy.

von Peter Wüst

29. Juni 2018, 10:12 Uhr

Reinbek | Die schwarze Rauchwolke war bereits aus großer Entfernung zu sehen: Kurz hinter der Autobahnausfahrt Reinbek (Kreis Stormarn) ist am Donnerstagabend auf der A24 ein Auto komplett ausgebrannt. Die Polizei notierte die Kennzeichen von mindestens zwölf Gaffern, die langsam an der Einsatzstelle vorbeifuhren und dabei mit dem Handy filmten.



Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer eines Golf 4 vom Autobahnkreuz Ost in Richtung Osten unterwegs, als er etwa einen Kilometer hinter der Autobahnausfahrt Reinbek die Flammen bemerkte. Der Mann fuhr auf den Standstreifen, brachte sich in Sicherheit und setzte einen Notruf ab. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf brannte das Auto bereits in voller Ausdehnung und dichter Rauch zog über die Autobahn hinweg.

Peter Wüst

Unter Atemschutz rückten die Feuerwehrleute mit Wasser und Schaum gegen die Flammen vor, immer wieder setzte dabei auslaufender Kraftstoff das Auto und die nahegelegene Böschung in Brand. Die Hitzentwicklung war dabei so groß, dass sogar ein Begrenzungpfosten an der Leitplanke schmolz. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde die verunreinigte Fahrbahn mit der Kehrmaschine einer Spezialfirma gereinigt.

Nach etwa dreißig Minuten Vollsperrung führte die Polizei den Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbei, dadurch staute es sich bis weit hinter das Autobahnkreuz Hamburg Ost zurück.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?