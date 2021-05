Wochenrückblick Stormarn : Brennende Pkw, rechtes Gedankengut in der Feuerwehr und Parkgebühren-Streit

Ein Rückblick auf die Stormarner Themen der Woche, die besonders oft online gelesen wurden.

16. Mai 2021, 20:33 Uhr

Bad Oldesloe | Wir blicken vor dem Start der neuen Wochen nochmal auf die Themen zurück, die die Online-Leser des Stormarner Tageblatts zwischen dem 9. und 15. Mai. besonders interessierten.

Erstes Frühlingswochenende nach dem strengeren Shutdown

Direkt nach dem Ende des verschärften Shutdowns inklusive der Bundes-Notbremse folgte eine echtes Frühlingswochenende. Wir waren in verschiedenen Teilen Stormarns unterwegs und schauten uns um, wie die Stormarner das Wochenende nutzten.

Was wird aus der Jugendherberge?

Die einzige Stormarner Jugendherberge steht in Bad Oldesloe und ist momentan ein Impfzentrum. Doch wie geht es danach weiter? Bis mindestens 4. April 2022 soll sie zumindest nicht als Jugendherberge genutzt werden. Die Zukunft danach scheint noch ein wenig ungewiss.

Glinder Feuerwehr wirft Mitglied rechtes Gedankengut vor - und kann es doch nicht ausschließen.

Rund um einen Glinder Feuerwehrmann ist viel Aufregung ausgebrochen. Denn laut der Feuerwehr Glinde und der Stadt soll er in einem Chat rassistische und rechtsextreme Nachrichten verbreitet haben. Die Wehrleitung wollte ihn ausschließen, bekam dafür aber nicht die notwendige Zweidrittel-Mehrheit zusammen. Ist die Wehr schon von rechts unterwandert? Als ein lokaler Dorf-Blogger auf seiner persönlichen Meinungsseite in den sozialen Medien dem Betroffenen Raum für eine anonyme Rechtfertigung ließ und die Diskussion aufkam, ob es den "überhaupt so schlimm gewesen sei" sah sich die Glinder Feuerwehr ironischerweise Vorwürfen ausgesetzt und wehrte sich gegen das "Halbwissen" des Bloggers und dessen unjournalistisches Vorgehen in einem offenbar die Vorwürfe relativierenden Posting in den sozialen Medien.

Diskussion über Ausweitung der gebührenpflichtigen Parkzonen in Bad Oldesloe

Zahlreiche Oldesloer Bürger können es nicht fassen. Die Stadtverwaltung plant vor Schulen, am Park and ride am Bahnhof und in einigen Wohnstraßen gebührenpflichtige Parkplätze einzuführen. Zunächst ging die Lokalpolitik bei dieser Idee auch noch mehrheitlich mit. Doch nach massiven Protesten möchte der Finanzausschuss zumindest die Bereiche vor den Schulen gebührenfrei erhalten.

Im Parkhaus am Bad Oldesloer Bahnhof brannten drei Pkw aus

Aus bisher unbekannter Ursache sind am Bad Oldesloer Bahnhof im Parkhaus drei Fahrzeuge ausgebrannt. Es gibt erste Hinweise auf Brandstiftung. Die Polizei sucht noch nach Zeugen.