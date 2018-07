Bad Oldesloe : Brawo-Center braucht Weiß-Ware

Betriebsleiter: „Die Sachen dürfen gern gebraucht sein, sollten aber funktionieren“ / Zulauf ungebrochen

von Volker Stolten

22. Juli 2018, 12:07 Uhr

Die Nachfrage übersteigt das Angebot – eine Situation, die einem Wirtschaftsunternehmen gefallen könnte, nicht jedoch dem Brawo-Center Bad Oldesloe. In erster Linie geht es in der sozialen Einrichtung nämlich nicht um die Steigerung von Umsatz und Gewinn, sondern um die Versorgung von Bedürftigen. „Wir benötigen dringend gespendete Waschmaschinen und Kühlschränke. Die Sachen dürfen gern gebraucht sein, sollten aber funktionieren“, berichtet Betriebsleiter Thorsten Ehlers. Wer die Gegenstände nicht selbst in eines der Sozialkaufhäuser bringen kann, erhält Hilfe unter (04531) 8040810 oder per E-Mail unter brawo-center.oldesloe@awo-bildungundarbeit.de. Dann wird ein Termin vereinbart und ein Team holt alles ab. Kosten entstehen dem Spender dabei nicht. „Wir müssen jedoch zuweilen um Geduld bitten, weil die Zahl unserer Fahrzeuge und Fahrer nun einmal begrenzt ist“, bittet Ehlers um Verständnis.

Der Zulauf ist in den Einrichtungen der Awo auch nach dem Abebben der Flüchtlingswelle weiterhin ungebrochen. Menschen aus Bad Oldesloe sowie den umliegenden Gemeinden mit geringem Einkommen versorgen sich dort mit günstigen gebrauchten Kleidungsstücken oder Wohnungseinrichtungen. Neben Möbeln, Fahrrädern in allen Größen sowie Kinderkleidung ist die „weiße Ware“, also Kühl- und Tiefkühlschränke, Waschmaschinen und Trockner, besonders begehrt. Sehr große Schränke sind indes „Ladenhüter“, weil bedürftige Familien in der Regel keine großen Wohnungen haben, in die das hineinpassen würde.

Die Sozialkaufhäuser verbinden drei Zielrichtungen miteinander: Zum einen wer-den gespendete Gegenstände sehr günstig an bedürftige Familien verkauft, zum anderen sorgen sie für sinnvolle Beschäftigung für Menschen in Arbeitsgelegenheiten (AGH). Darüber hinaus landen brauchbare Dinge nicht auf dem Sperrmüll, sondern werden wieder in den Verwertungskreislauf gebracht. Träger der Sozialkaufhäuser ist die Awo Bildung und Arbeit gemeinnützige GmbH, die ähnliche Einrichtungen auch in anderen Kreisen des Landes betreiben.