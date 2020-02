Feuer im Container : Brandstiftung in Wentorf

Altpapier am Sandweg geht in Flammen auf und die Polizei ermittelt.

Avatar_shz von shz.de

02. Februar 2020, 14:14 Uhr

Wentorf | In der Nacht ging der Inhalt eines Sammelcontainers für Altpapier am Sandweg in Wentorf bei Hamburg in Flammen auf. Kurz nach 1 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wentorf alarmiert. Bei deren Eintreffen schlugen bereits Flammen aus einem der Container heraus. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute den Inhalt des Containers ab. Zum Ablöschen des Brandschutts wurde der Container danach mit der Drehleiter angehoben, umgekippt und aufgeklappt. Die Polizei fahndete nach den möglichen Brandstiftern im Nahbereich.