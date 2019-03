Ahrensburg : Brandstifter legen Feuerspur

An mehreren Stellen der Schlossstadt Altpapiercontainer angezündet.

von shz.de

03. März 2019, 14:44 Uhr

Unbekannte haben Samstag Altpapiercontainer an mehreren Stellen in Ahrensburg in Brand gesteckt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sicherte Spuren. Zunächst wurden Feuerwehrleute gegen 16 Uhr zu brennenden Containern am Reesenbüttler Redder alarmiert. Noch während der Nachlöscharbeiten erhielten sie einen neuen Alarm. Nur etwa 400 Meter von der Brandstelle entfernt, brannten am Eschenweg zwei weitere Container. Dort hatten Flammen bereits das Gras rund um den Sammelplatz erfasst. Am Tatort Eschenweg stellten Polizisten eine Flasche mit möglichem Brandbeschleuniger sicher und nahmen ihre Ermittlungen auf. rtn