Bad Oldesloe : Brandprozess: Freispruch!

Landgericht Lübeck: Im Zweifel für den Angeklagten. 30-Jähriger erhält Entschädigung für seine Zeit in Untersuchungshaft

von shz.de

14. Februar 2018, 06:00 Uhr

Mit einem Freispruch endete gestern der Prozess gegen Arne K. (Name geändert). Die I. Große Strafkammer des Landgerichts Lübeck hatte am vorletzten Tag bereits den Haftbefehl gegen den heute 30-Jährigen aufgehoben. Er war angeklagt, das Haus in Brand gesteckt zu haben, in dem seine Lebensgefährtin und ihr siebenjähriger Sohn schliefen (wir berichteten). Sie konnten sich am 31. Mai vergangenen Jahres im letzten Moment aus dem Haus im Pölitzer Weg in Bad Oldesloe retten.

Für die Staatsanwältin war seine Schuld bewiesen. Zwar sei ein technischer Defekt in der Elektroinstallation nicht völlig auszuschließen. Vieles spreche aber dafür, dass der Angeklagte den Wintergarten direkt in Brand gesetzt habe. Am Vorabend hatte es einen heftigen Streit zwischen den Partnern gegeben, in dem von Trennung die Rede war. „Der Sachverständige sprach von einer emotional instabilen Persönlichkeit, für die eine Trennung katastrophal wäre“, sagte sie. Für sie gebe es keinen Zweifel daran, dass K. die Todesgefahr für seine Familie vorsätzlich herbeigeführt habe. Zumindest ein bedingter Tötungsvorsatz sei gegeben. Wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung plädierte sie auf fünf Jahre Haft.

Sein Rechtsanwalt bezweifelte den Tatnachweis. „Das Haus war ziemlich heruntergekommen und in desolatem Zustand.“ Das spreche für einen technischen Defekt der Elektroanlage. Die Zeugin, die Arne K. grinsend vom Brandort davongehen gesehen haben wollte, sei unglaubwürdig. Diese Aussage vor der Polizei habe sie in der Verhandlung nicht bestätigt. Der Anwalt forderte Freispruch wegen begründeten Zweifeln.

„Man hat mir acht Monate meines Lebens genommen“, sagte K. in seinem Schlusswort. Er sei froh, dass seine Familie heil aus den Flammen gekommen sei: „Ich habe nichts von dem gemacht, was mir vorgeworfen wird.“

Die Strafkammer sprach ihn frei, K. erhält eine Entschädigung für seine Haftzeit. „In dieser Konstellation gibt es vernünftige Zweifel“, so der Vorsitzende Richter. Zwar habe es am Vorabend einen massiven Streit des Paares gegeben. Doch sein besorgtes Verhalten am Brandmorgen spreche für ihn. Mehrere Zeugen hätten bestätigt, dass K. völlig aufgelöst gewesen sei. „Er hat sich dann selbst zur Polizei begeben.“

Auch die Vernehmungssituation sei unklar geblieben. Die Vernehmer haben ihn geduzt und darauf hingewiesen, dass sich seine Partnerin von ihm trennen wolle. Entscheidend fürs Gericht seien die Aussagen des Experten gewesen, die einen elektrischen Defekt nicht ausschließen konnten. „Die Kammer hätte kein gutes Gewissen, wenn sie den Angeklagten verurteilt hätte“, so der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung.