Kalksandsteinwerk Reinbek : Brand in einem Förderturm – 500.000 Euro Schaden

Die Brandursache ist noch unklar. Die Statik des Turmes wurde durch das Feuer möglicherweise beeinträchtigt.

von Peter Wüst

29. August 2018, 15:00 Uhr

Reinbek | Bei einem Brand im Reinbeker Kalksandsteinwerk ist am frühen Mittwochmorgen nach ersten Angaben ein Sachschaden von 500.000 Euro entstanden. Gegen 03.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und traf wenig später am Brandort ein. Zu diesem Zeitpunkt kam es bereits zu einer starken Rauchentwicklung aus dem Förderturm und Flammen in der Förderanlage.

In dem 30 Meter hohen Turm mit Seitenmaßen von circa 20x30 Metern werden unterschiedliche Materialien zur Produktionen von Bausteinen auf Förderbändern transportiert. Um den Brand zu löschen, mussten die Feuerwehrleute mit Schläuchen eine Wasserversorgung von etwa 640 Meter Länge aufbauen. Das Feuer war nach rund eineinhalb Stunden gelöscht.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Informationen zufolge brach das Feuer im Bereich des Förderbandmotors aus. Ob der Motor durch möglichen technischen Defekt auch tatsächlich brandursächlich war, ist derzeit noch unklar.

Die Statik des Turmes wurde durch das Feuer möglicherweise beeinträchtigt. Diese muss vor einem weiteren Betreten durch einen Statiker überprüft werden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?