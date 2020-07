Ahrensburg/Bad Oldesloe/Reinfeld : Boom bei Sozialkaufhäusern

Die drei Stormarner Einrichtungen in Ahrensburg, Bad Oldesloe und Reinfeld erfüllen wichtige Aufgaben.

Bad Oldesloe | Von außen fällt es kaum auf, doch dieses Kaufhaus in der Industriestraße ist etwas ganz Besonderes. Auf einer Fläche von rund 850 Quadratmetern im Kellergeschoss des Hauses wird von Möbeln über Geschirr und Elektrogeräten bis zu Büchern, CDs und Spielzeug fast alles angeboten, was man auch in einem „normalen“ Kaufhaus bekommt – mit dem Unterschied, dass hier alle Artikel mit zwei verschiedenen Preisen ausgeschildert und Second Hand sind. Auch die Verkäufer und Mitarbeiter fallen aus dem üblichen Rahmen, denn es handelt sich meist um Langzeitarbeitslose und sozial benachteiligte Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance auf eine Anstellung hätten. Für sie ist das Sozialkaufhaus auch sozialer Lehr- und Lernbetrieb.

Die drei Stormarner Sozialkaufhäuser in Ahrensburg, Bad Oldesloe und Reinfeld erfahren in diesen schwierigen Zeiten fast so etwas wie einen kleinen Boom, während die Warenhausfilialen großer Konzerne aus wirtschaftlichen Gründen schließen müssen. „In der akuten Corona-Zeit war natürlich kaum etwas los, denn auch wir mussten uns den Regeln unterwerfen und sechs Wochen lang unsere Kaufhäuser schließen. Das war schon hart“, sagt Bodo Völzke. Der Geschäftsführer beantragte für seine acht fest angestellten Mitarbeiter deshalb Kurzarbeit, um über die Runden zu kommen. „Ohne unsere vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter und die sieben Bufdis würden wir das aber nicht schaffen“, gesteht der 62-Jährige, der die beiden Sozialkaufhäuser in den Städten Ahrensburg und Bad Oldesloe vor acht Jahren in Eigenregie übernahm.



„Unsere Häuser

sind für alle da“



Gegründet wurden sie vor 20 Jahren von der BQS (Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Stormarn), die dann aber später aufgelöst werden musste. Bodo Völzke bekam als ehemaliger BQS-Mitarbeiter das Angebot, die Häuser zu übernehmen. Träger ist der gemeinnützige Verein zur Integration langzeitarbeitsloser Menschen, dessen Vorsitzender er ist. Als gelernter Handwerksmeister zögerte er nicht lange und managt jetzt die Sozialkaufhäuser in Eigenregie. Und er spielt sogar mit dem Gedanken, im Süden Stormarn ein viertes zu eröffnen.

Der Bedarf an preiswerten Dingen sei groß, so Völzke. „Das wird nicht weniger, sondern geht kontinuierlich nach oben. Durch Corona steigen die Zahlen der Menschen, die von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit betroffen und knapp bei Kasse sind. Unsere Häuser sind aber für alle geöffnet, wir wollen niemanden ausgrenzen. Das hilft uns ja auch, uns weiterhin zu finanzieren“, so Bodo Völzke. Bedürftige bekommen eine Kundenkarte, damit zahlen sie dann den ausgeschilderten niedrigeren Preis. Einige holen hier ihre gesamte Wohnungseinrichtung, andere nur zwei Bücher oder eine CD. Neben einer treuen Stammkundschaft gibt es aber auch immer wieder neue Kunden, pro Tag sind es zwischen 50 und 100. „Es fällt auf, dass immer mehr ältere Menschen zu uns kommen. Manche wollen auch nur klönen, weil sie einsam sind. Es gibt so viele Schicksale hier, das ist oft eine Katastrophe“, erzählt Manuela Salke, die seit 15 Jahren im Oldesloer Sozialkaufhaus als „Mädchen für alles“ arbeitet und inzwischen die Leitung dort übernommen hat. „Da wir für alle Häuser Miete zahlen müssen, müssen wir letztendlich wirtschaften wie ein Unternehmen. Deshalb sind wir über jede Sach- und Geldspende dankbar“, betont Bodo Völzke in der Kreisstadt.

Alle Waren und Artikel in den Sozialkaufhäusern wurden gespendet, stammen aus Nachlässen, Wohnungsauflösungen und Entrümpelungen, die von den Mitarbeitern auch gegen Gebühr durchgeführt werden. Größere Sachspenden, wie Möbel oder Elektrogeräte werden auch gerne abgeholt, wenn sie für geeignet befunden wurden. Manchmal müssen die Mitarbeiter Dinge auch ablehnen. „Wir können auch aus Platzgründen nicht alles annehmen“, betont Manuela Salke. Manchmal käme auch Neuware aus Geschäftsauflösungen herein, so die 53-Jährige, die ihre Arbeit vielseitig und sehr spannend findet.



Menschen durch

alle Raster gefallen



Besonderes Augenmerk wird auf die Qualifizierung und Weiterbildung der Mitarbeiter gelegt. Gefördert werden vor allem praxisnahe Aktivitäten, wie etwa Maßnahmen zum arbeitsbegleitenden Lernen im Rahmen von betrieblichen Praktika. „Unsere Mitarbeiter sind Menschen, die durch alle Raster gefallen sind. Man kann sie in kein arbeitszeitliches Korsett zwingen. Das ist eine hochsensible Aufgabe, die nicht immer gelingt. Ich bin jeden Tag auch Sozialarbeiter“, sagt Bodo Völzke, der sich freut, wenn einer seiner Schützlinge mal auf eine andere und „richtige“ Stelle wechseln kann.

Da der Trägerverein keine öffentlichen Mittel bekommt, muss er sich aus den Erträgen selbst finanzieren und Mieten, Löhne, Fuhrpark sowie Energiekosten aus den Einnahmen der Sozialkaufhäuser erwirtschaften. Jeder Kauf unterstützt die soziale Arbeit des Vereins und fließt in die Beschäftigung von sozial Benachteiligten. Die Kunden können sich die Waren auch liefern und zu Hause aufbauen lassen. Und um der steigenden Nachfrage hilfebedürftiger Menschen auch weiterhin entsprechen zu können, werden noch Menschen gesucht, die sich ehrenamtlich in den Sozialkaufhäusern engagieren möchten. „Wer kontaktfreudig oder handwerklich geschickt ist, ist bei uns jederzeit willkommen“, so Bodo Völzke.