Wochenrückblick Stormarn : Bombenfund - und Entschärfung, Unwetter sowie eine Nachfolgersuche

Ein Rückblick auf die Stormarner Themen der Woche, die besonders oft online gelesen wurden.

04. Juli 2021, 20:06 Uhr

Bad Oldesloe | Wir blicken vor dem Start der neuen Woche nochmal auf die Themen zurück, die die Online-Leser des Stormarner Tageblatts zwischen dem 27. Juni und dem 4. Juli besonders interessierten.

Weltkriegs-Fliergebombe in Bad Oldesloe gefunden

Erneut ist in Bad Oldesloe ein Fliegerbomben-Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt und im Endeffekt entschärft worden. Am Mittwoch wurde bekannt, dass am Freitag die Evakuierung in einem Bereich rund um die Grabauer Straße erfolgen muss. Die Entschärfung selbst lief, obwohl sich ein paar Unvernünftige und Uneinsichtige zunächst noch im Sperrbereich aufhielten, schneller und unkomplizierter als erwartet. 2300 Personen mussten für die Dauer der Entschärfung ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Festnahme nach Betrugsversuch im Autohaus

Ein angebliches Kaufinteresse kam Mitarbeitern in einem Bad Oldesloer Autohaus seltsam vor. Ihre Zweifel sollten sich offenbar bestätigen. Als die vermeintlichen Autokäufer auftauchten, um das hochwertige Fahrzeug abzuholen, wartete bereits die Polizei auf sie.

Tötungsdelikt entpuppt sich als wahrscheinlicher Suizid

Als ein Mann in einem Garten in Köthel tot aufgefunden wurde, gingen die Ermittler zunächst von einem Tötungsdelikt aus. Doch die Obduktion ergab, dass es darauf keine Hinweise gibt. Die Polizei ermittelt zwar weiter, ob noch ein Fremdverschulden vorliegen könnte, doch ein ungewöhnlicher Suizid scheint mittlerweile wahrscheinlich.

Hier nochmal aus gegebenen Grund der Hinweis: Bitte holen Sie sich rechtzeitig Hilfe, wenn Sie Selbsttötungsgedanken plagen, und kontaktieren Sie die Telefonseelsorge. Dort wird Ihnen kostenlose Hilfe angeboten. Hier geht es zu der Homepage der Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der Telefonnummer 0800-1110111 oder 0800-1110222 können Sie dort auch kostenlos anrufen.

Konfi-Camp nach Coronaverdacht abgebrochen

Auch wenn es manchmal so wirken kann und manchmal auch trotz noch bestehender Beschränkungen auch in der Öffentlichkeit so aussieht, sollte man nicht vergessen, dass die Corona-Pandemie eben noch nicht vorbei ist. Das zeigte sich beim Konfi-Camp der Kirche Bargteheide. Dort gab es nämlich einen begründeten Corona-Verdacht. Für einen Tag mussten zahlreiche Teilnehmer in Quarantäne, bis nach einem PCR-Test Entwarnung gegeben werden konnte - da war das Camp aber schon abgebrochen.

Zahlreiche Unwettereinsätze in Stormarn

Der Beginn der Woche hielt die Feuerwehren im Kreis und in den umliegenden Kreisen ganz schön auf Trab. Gleich mehrfach kam es zu stärkeren Regenfällen und Gewittern in Stormarn und Umland. Es wurden zahlreiche Straßen überspült und so mancher Keller lief voll Wasser, zu Personenschäden kam es zum Glück nicht.

Reinfelder Traditionsbuchhandlung sucht Nachfolger

Die Reinfelder Traditionsbuchhandlung in der Mitte der Karpfenstadt braucht eine neue Leitung. Doch diese soll auch passen. Die bisherige Inhaberin sucht daher gerade die passende Kandidatin oder den passenden Kandidaten, damit sie das Geschäft mit gutem Gewissen übergeben kann.