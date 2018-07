Bogenschießen für Kids

Anmeldungen beim Kleidermarkt Zarpfen sind ab sofort möglich

19. Juli 2018, 06:00 Uhr

Das ehrenamtliche Team des Kleidermarktes Zarpen veranstaltet in den Sommerferien wieder sein beliebtes Bogenschießen für Kinder. Wie im vergangenen Jahr findet das Ganze unter fachkundiger Leitung von Peter Huck aus der Jugendfreizeitstätte Bad Oldesloe statt. Es werden am Sonntag, 29. Juli, drei verschiedene Gruppen für Kinder angeboten. Die drei Gruppen starten um 10.30 Uhr, um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr auf dem Sportplatz in der Nähe des Sportlerheims. Teilnehmen können Mädchen und Jungen ab elf Jahren. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl können nur angemeldete Kinder mitmachen. Anmeldung bitte schnell und direkt beim Kleidermarkt Zarpen (Torben Tönnies unter bogen@zarpen.de oder Ruf (04506) 18 80 44).