Fit für den Triathlon : Bodo Kottke boxt sich durch das Training

Ein Muskelfaserriss bremst den 63-jährigen Herzpatienten auf dem Weg zum Sprint-Triathlon etwas aus. Wir begleiten ihn.

von Luca Sixtus

06. August 2019, 10:00 Uhr

Bad Oldesloe | Wie ein angezählter Boxer in der zehnten Runde steht Bodo Kottke da. Das Handtuch im Nacken und die Trinkflasche in der linken Hand hält der 63-Jährige den Kopf gesenkt. Man merkt ihm den Frust an.

Der Versicherungskaufmann aus Bad Oldesloe hat sich für den Sprint-Triathlon in Norderstedt (500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) am 1. September viel vorgenommen und dann das: Muskelfaserriss im linken hinteren Oberschenkel.

„Der Geist will, aber der Körper streikt“, sagt Kottke. Der gebürtige Niedersachse wirkt untröstlich. Sein Körper ist derzeit der größte Gegner. Muskeln und Knochen setzen ihn momentan fast k.o.

Nur minimaler Rückschlag

Doch Kottke beweist Nehmerqualitäten. Vor zehn Jahren hing das Leben des Stormarners wegen einer nahezu verstopften Herzarterie am seidenen Faden. Der Muskelfaserriss sei im Vergleich dazu nur ein minimaler Rückschlag. Aber nicht immer hört der 63-Jährige auf den Rat seines Arztes und seiner Trainer.

Sechs Wochen Pause waren aufgrund der Verletzung angesetzt. Nun ertönt der Gong zur nächsten Runde. Kottke darf wieder mit dem Schwimmen, Radfahren und Laufen loslegen.

Es gilt, den schweißtreibenden Trainingsplan umzustellen, um in guter Verfassung in Norderstedt an den Start zu gehen. Noch scheint die Teilnahme des 63-Jährigen nicht in Gefahr zu sein. Sein Fitnesstrainer Kolja Böhnstedt und Triathloncoach Steve Gehlhaar sind auf solche Widrigkeiten vorbereitet.

Schweinehund überwinden

Nach dem lockeren Aufwärmen auf dem Spinning-Rad arbeitet Kottke in Böhnstedts Fitnessstudio an seinem Oberkörper. Seine Wehwehchen blendet der Versicherungskaufmann erst einmal aus.

Das Herz hält der Trainingsintensität nach eigener Aussage Stand. Aus den Boxen schallt die Stimme von Phil Collins. Im Rhythmus des Genesis-Songs „Tonight, tonight, tonight“ drückt Kottke die Brustpresse vom Körper weg.

Böhnstedt leitet die Kraftübung am Fitnessgerät an, motiviert seinen Schützling mit kurzen Ansagen. „Während Steve eher kontrolliert und ruhig ist, treibt mich Kolja mit etwas mehr Druck in der Stimme an“, sagt der 63-Jährige. „Das ist für mich die perfekte Mischung.“

Kottke geht konzentriert zu Werke – er will ähnlich wie Boxer Rocky Balboa in der bekannten Filmreihe seine Chance nutzen und das für ihn scheinbar Unmögliche meistern.

Durchhalten ist angesagt

Mit schmerzverzerrtem Gesicht hält sich Bodo Kottke den rechten Arm. Ein Stück des rosafarbenen Kinesio-Tapes lugt aus dem Ärmel seines Sportshirts hervor. Der Grund für das hochelastische Pflaster auf seiner Haut ist eine Bizepszerrung, die er sich vor einigen Wochen zugezogen hatte.

Doch damit nicht genug. „Ich habe auch noch ein Gerstenkorn am rechten Auge und aufgrund einer allergischen Reaktion ist meine Lippe angeschwollen“, erzählt Kottke frustriert. „Es läuft einfach nicht.“ Durchhalten ist angesagt. Runde elf beginnt schon bald – und er hat trotz der Rückschläge sein Ziel fest vor Augen.

„Ich verfolge schon mein ganzes Leben Ziele und brauche die ständigen Herausforderungen“, erklärt Kottke. Auch dieses Mal will er sich selbst nicht enttäuschen und es allen zeigen, die an ihm zweifeln.

Kottke trotzt dem Alter

Dabei hat seine Gesundheit höchste Priorität. Der Griff an den linken Oberschenkel verrät, dass Kottke mit seinem körperlichen Zustand unzufrieden ist: „Ich zolle momentan meinem Alter Tribut.“

Anfang August wird der Versicherungskaufmann 64 Jahre alt. „Ich halte mich ab jetzt strikt an die Anweisungen der Ärzte und Trainer“, sagt Kottke, als ob er sich dazu zwingen muss, dieses Versprechen an sich selbst nicht zu brechen.

Sein Herz bereitet ihm nach eigener Aussage keinerlei Probleme mehr. „Ich darf es aber auch nicht übertreiben“, sagt Kottke, der einen Maximalpuls von 130 Schlägen pro Minute auf ärztlichen Rat hin eigentlich nicht überschreiten dürfte; und es im Trainingsalltag doch regelmäßig tut.

Am 1. September in Norderstedt will der 63-Jährige topfit auf die Strecke gehen. Dann bricht Runde zwölf seines persönlichen Kampfes an.