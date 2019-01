Steinburg : Boden für 2,3-Millionen-Euro-Kita ist bereitet

Im Rethwischer Kita-Neubau sollen ab März 2013 insgesamt 125 Kinder betreut werden.

von shz.de

30. Januar 2019, 11:08 Uhr

Von dem neuen Rethwischer Kindergarten ist zumindest schon zu sehen, wo er einmal errichtet werden soll. Die Erdarbeiten neben dem Krippenbau sind abgeschlossen. Dort kann dann die Bodenplatte für den Neubau geschüttet werden. Die neue Betreuungseinrichtung für insgesamt 65 Jungen und Mädchen soll rund 2,3 Millionen Euro kosten. Allein muss Rethwisch diese Summe voraussichtlich nicht aufbringen. Insgesamt sind bisher Zuschüsse in Höhe von knapp 490 000 Euro in Aussicht gestellt worden. Die Ausschreibungen für die Arbeiten laufen.

In dem Neubau sollen vier Gruppenräume für zwei Elementargruppen, eine altersgemischte Gruppe und eine Krippengruppe ohne viel Schnörkel entstehen, um die Kosten im Rahmen zu halten. Rethwisch hat inzwischen Erfahrungen mit dem Bau von Kindergärten. Der erste Kindergarten entstand im Zusammenhang mit dem Bau des Gemeinschaftshauses mit Sportlertrakt. Dort haben zwei Gruppen Platz. Zwei Krippengruppen sind in dem vor sechs Jahren entstandenen Kindergartenbau mit Kellergeschoss beim Gemeinschaftshaus untergebracht. Die Krippe ging am 1. März 2013 in Betrieb. Der Bau hat damals rund 750 000 Euro gekostet.

Neben diesem Gebäude entsteht jetzt der dritte Rethwischer Kindergartenbau. Nach dessen Eröffnung können dann in der Bad Oldesloer Nachbargemeinde insgesamt 125 Jungen und Mädchen betreut werden. Träger der neuen Einrichtung wird, wie auch schon bei den anderen beiden Häusern, die Evangelische Kirchengemeinde Bad Oldesloe.

Der Neubau ist aber nicht nur für Rethwischer Kinder gedacht. Auch die Nachbargemeinden Meddewade, Westerau und Groß Boden möchten dort Kinder betreuen lassen und werden sich dann dafür auch entsprechend finanziell an den Baukosten beteiligen. Geplant ist auch noch der Bau eines Blockheizkraftwerkes, das dann die gemeindeeigenen Bauten beheizen soll. Weiterhin ist vorgesehen, im Keller des Krippenbaus eine große Küche einzubauen, um auch die Versorgung der dann insgesamt 125 Kinder zu sichern.