Bad Oldesloe : Bo-art öffnet wieder

Die Sanierung der Dekce in der Produzentengalerie nach über einem Monat beendet.

von Patrick Niemeier

19. August 2019, 13:12 Uhr

Ungewollt war die ehrenamtliche betriebene Galerie Bo-art im Herzen der Innenstadt während der gesamten Sommerferien geschlossen, so dass mehrere geplante Veranstaltungen nicht stattfinden konnten. Grund dafür waren Sanierungsarbeiten an der Decke, die notwendig geworden waren nachdem Ergebnisse einer Baustoffanalyse vorlagen.

„Die Deckenarbeiten in unseren Räumen sind abgeschlossen. Wir haben nun eine neue schöne weiße Decke, leider haben wir beim Einräumen festgestellt, dass der Großteil unserer Galeriespots keinen Strom hat, so dass wir hoffen, dass die Handwerker dafür kommende Woche schnell eine Lösung finden“, berichtet Michaela Wendland von der Galerie Bo-art. Ihre Ausstellung soll nämlich am kommenden Sonntag, 25. August um 15 Uhr in den Räumen in der Mühlenstraße 9-10 eröffnet werden.

Die Präsentation ihrer Fotos in den frisch renovierten Räumlichkeiten trägt den Titel „Das Warten – das Lauschen – das Stillsein“. Die Oldesloer Fotografin zeigt nach Informationen der Produzentengalerie in ihrer ersten Einzelausstellung „poetische Fotos von stillen Momenten, kleinen Schönheiten, Fundstücken von Streifzügen durch Deutschlands Norden, Dänemark und Norwegen. Zu sehen sind leuchtende Fotos in hellen Farben, Bilder, die zum Entdecken einladen“. Die Bilder sollen bis zum 4. Oktober in den Räumlichkeiten in der Mühlenstraße 9 der Bo-art zu sehen sein. In die Ausstellungszeit fällt auch das nächste geplante Konzert.

Am Sonnabend, 14. September, kommt die Musikerin Le-Thanh Ho erneut nach Bad Oldesloe. Nach ihren zwei Gastspielen bei „Big City light“ und als Support von Magnus Landsberg im Kub, ist die von Kritikern gefeierte Liedermacherin dieses Mal in der Galerie Bo-art zu sehen.

Mit dabei wird bei dem Konzert auch die Singer-Songwriterin Lucid sein, die ihre Musik zwischen Björk, Suzanne Vega, Sting und Ed Sheeran einordnet. Für diese Konzert können bereits per Mail Plätze in der Galerie reserviert werden.

>Mehr Information zum Programm und zu Bo-art generell gibt es im Internet unter www.galerie-boart.de

.