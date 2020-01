Mönkhagen : BMW überschlägt sich auf der A 20, Fahrer wird schwer verletzt

Notärzte fordern die Wehren aus Strukdorf, Geschendorf und Westerrade an, um den Verletzten zu bergen.

Avatar_shz von MOPICS

07. Januar 2020, 16:19 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagvormittag auf der A 20 in Höhe der Ausfahrt Mönkhagen gekommen.

Gegen 11 Uhr verlor ein, aus Richtung Bad Segeberg kommender, BMW-Fahrer aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Kurz nach einer lang gezogenden Rechtskurve kam der 52jährige mit seinem 5er BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den neben der Fahrbahn liegenden Grünstreifen.

Infolgedessen überschlug sich der BMW, ersten Angaben der Polizei zufolge, mehrfach und kam schlussendlich genau auf der ansteigenden Leitplanke der Mönkhagener Ausfahrt auf allen vier Rädern zum Stillstand.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den im Fahrzeug befindlichen 52jährigen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen, forderten die beiden eingesetzten Notärzte die Feuerwehr für eine patientengerechte Rettung aus dem Fahrzeug an.

Mit 15 Mann rückten die Freiwilligen Feuerwehren Geschendorf, Strukdorf und Westerrade zur Einsatzstelle an. Unter Zuhilfenahme von hydraulischem Gerät wurde das komplette Dach des BMW Kombi abgetrennt und der Patient mit Hilfe eines Spineboards über das Heck aus dem Fahrzeug gehoben.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er in dessen Begleitung schwer verletzt mit dem Rettungswagen in eine Lübecker Klinik gefahren. Am Fahrzeug hatte keiner der vorhandenen Airbags ausgelöst. Der BMW musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Verkehr wurde während des Einsatzes einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Nur während der Bergung des Fahrzeuges mussten die Fahrspuren in Richtung Lübeck für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden.

