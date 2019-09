BMW M550i in Jersbek gestohlen

Avatar_shz von shz.de

18. September 2019, 10:59 Uhr

Jersbek | „In Jersbek wurde am Dienstagmorgen ein sehr hochwertiges Fahrzeug von einem Privatgrundstück aus der Straße Struskamp entwendet“, teilt Sandra Kilian von der Polizeidirektion Ratzeburg mit. „Gegen 2.50 Uhr hat sich dem derzeitigen Stand der Ermittlungen nach eine Person zum Abstellort des Fahrzeuges begeben. Auf bisher ungeklärte Art und Weise gelang es dieser Person, den Pkw zu öffnen und anschließend zu entwenden“, so Sandra Kilian. Es handelt sich um einen BMW M550i XDrive G5L in grau.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (04102) 809-0.