Reinfeld : Blutspende des DRK am Marktplatz der Karpfenstadt

DRK-Ortsverein Reinfeld lädt am 27. und 28. Mai zum nächsten Aderlass ein.

Avatar_shz von shz.de

22. Mai 2020, 12:58 Uhr

Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost hat eine Vielzahl von Schutzmaßnahmen aufgesetzt, die Blutspenderinnen und –spender so wie die DRK-Mitarbeiter, ehrenamtlichen Helfer und alle auf den Spendeterminen anwesenden Personen bestmöglich vor Infektionen schützen.

Um einen reibungslosen Ablauf unter Einhaltung aller aktuell geltenden Hygiene- und Abstandsregeln auf seinen Blutspendeterminen gewährleisten zu können, weist der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost darauf hin, dass derzeit eine Blutspende nur mit einer Terminreservierung möglich ist. Diese kann online über die Terminsuche auf der Website www.blutspende-nordost.de, über den digitalen Spenderservice www.spenderservice.net oder auch telefonisch über die kostenlose Hotline 0800/11 949 11 vorgenommen werden.

Blutspenderinnen und -spender, die schriftlich zu Spendeterminen eingeladen werden, haben die Möglichkeit, einen mit der Einladung zugesandten QR-Code für ihre Terminreservierung zu nutzen. Blutspender, die ohne Terminvereinbarung erscheinen, können nur nach freier Kapazität angenommen werden. Sie müssen mit längeren Wartezeiten rechnen, damit die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können.

Informationen und alle DRK-Blutspendetermine finden Sie unter www.blutspende.de (bitte das jeweilige Bundesland anklicken) oder über das Servicetelefon 0800/11 949 11 (kostenlos). Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen!

Der DRK-Ortsverein Reinfeld bittet trotz Corona-Pandemie zum nächsten Blutspendetermin am Mittwoch, 27. Mai, und Donnerstag, 28. Mai, jeweils von 15.30 bis 19.30 Uhr in der Matthias-Claudius-Schule am Marktplatz.