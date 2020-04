Kreis Stormarn : Blutspende: Aderlass im Ausnahmezustand

Eifrige Blutspender: DRK-Ortsverein Bad Oldesloe dankt und es gibt weitere Blutspendetermine im Kreis Stormarn.

27. April 2020, 14:53 Uhr

„Die Auswirkungen um Covid 19 sind für uns alle greifbar – aber auf eines ist Verlass: Die Bereitschaft der Menschen zu helfen, ist weiterhin großartig und in kritischen Zeiten sogar noch größer als sonst“, fasst Peter Bollmann, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Bad Oldesloe seine Erfahrungen von den jüngsten beiden Blutspendeterminen Mitte April zusammen. Unter Einhaltung strengster Hygienevorschriften konnte der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost in der Kreisstadt an beiden Tagen insgesamt 271 Spendenwillige begrüßen.

Angesichts der Corona-Pandemie erlebten die Spender allerdings einen etwas veränderten Ablauf. Und während es insgesamt etwas „distanzierter“ zuging, um den erforderlichen körperlichen Abstand einzuhalten, blieb hingegen das gute Gefühl unverändert, anderen Menschen zu helfen. „Außerdem habe ich zugleich auch einen kurzen Gesundheitscheck erhalten. Ein guter Nebeneffekt – gerade in diesen kritischen Zeiten“, äußerte sich ein Spender.

Aufgrund der besonderen Situation konnten die Spender nicht – wie gewohnt – mit zubereiteten Broten und Getränken in den Räumlichkeiten der „Schule am Kurpark“ verwöhnt werden. Stattdessen gab es eine ähnlich leckere Wegzehrung, um das erforderliche Kontaktverbot einzuhalten.

Doch ganz unabhängig von diesen Äußerlichkeiten: Die Versorgung der Bevölkerung mit Blutkonserven ist aktuell nicht gefährdet. Gleichwohl ist es im Hinblick auf die Ausbreitung der Erkrankungsfälle an Covid 19 und auftretender Grippeerkrankungen wichtig, dass die Blutspendetermine zuverlässig stattfinden, um auch in diesem Punkt die Leistungsfähigkeit unseres Gesundheitssystems zu erhalten.

Deshalb weist auch die DRK-Ortsgruppe Ahrensburg noch einmal deutlich darauf hin, dass Blutspenden auch oder gerade in Krisenzeiten nicht nur sehr wichtig sind, um Schwerstkranken und Unfallopfern helfen zu können, sondern dass der Gang zur Blutspende auch weiterhin gestattet ist. Selbstverständlich wird dabei überall darauf geachtet, dass besonderen Hygiene-Schutzmaßnahmen eingehalten werden.







Blutspende-Termine in Stormarn im Mai:



Donnerstag, 7., und Freitag, 8. Mai, Reinbek, Gertrud-Lege-Schule, Querweg 4, je 15 bis 19.30 Uhr



Freitag, 8. Mai, Ahrensburg, Stormarnschule, Waldstraße 14, von 16 bis 19.30 Uhr



Mittwoch, 13. Mai, Bargfeld-Stegen, Bürgerhaus, Mittelweg 6, 15 bis 19.30 Uhr



Freitag, 15. Mai, Institut DRK BSD Nord-Ost, Hamburger Straße 24, von 15 bis 19.30 Uhr



Freitag, 15. Mai, Ahrensburg, Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, Wulfsdorfer Weg 71, von 16 bis 19.30 Uhr



Mittwoch, 27. Mai, Reinfeld, Matthias-Clausius-Schule, Marktplatz, 15 bis 19.30 Uhr