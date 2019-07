Bad Oldesloe : Blumenampel-Ärger setzt sich fort

Unternehmen „Flower and Shower“ hält sich nicht an Sperrzeiten in der Fußgängerzone.

von Patrick Niemeier

14. Juli 2019, 17:18 Uhr

Bad Oldesloe | Sie sollen der Attraktivierung der Innenstadt dienen, was sie aus Sicht vieler Oldesloer auch machen, aber gleichzeitig provozieren ihre Begleiterscheinungen Frust und Unverständnis: Die Blumenampeln in der Oldesloer Innenstadt.

13.000 Euro kostet die Aktion. Dafür hätten viele Oldesloer Verständnis, wenn denn ein lokaler Gärtner davon profitieren würde. Doch laut Stadtverwaltung hatten die kein Interesse und stattdessen bekam eine niederländische Firma mit Zweigstelle in Kleve den Zuschlag für die Hängung und Pflege.

Das auf Pflanzen im öffentlichen Raum spezialisierte Unternehmen ist auch mit der Bewässerung beauftragt. Und da gibt es gleich mehrere Punkte, die Mitbürger verwundern und verärgern. Egal, ob es regnet oder nicht – strikt nach Plan kommt das Bewässerungsfahrzeug, während es an brütend heißen Tagen nicht zu sehen ist. Während das allerdings nur für Unverständnis sorgt, wenn das Spezialfahrzeug während strömenden Regens die Blumen gießt, sorgt es für richtig Ärger, dass das weiterhin auch in den Zeiten erfolgt, in denen die Fußgängerzone nicht befahren werden darf.

Zwei Paketdienste und Lieferanten beschwerten sich darüber bei der Tageblatt-Redaktion. Während sie umständlich Pakete in die Stadt schleppen müssten, fahre der Bewässerungs-Sprinter einfach durch die Fußgängerzone. Wird hier ein Unternehmen bevorteilt, dass sich nicht an die Öffnungszeiten der Fußgängerzone halten muss, während alle anderen ihre Terminpläne anpassen sollen?

„Nein. Das ist nicht so“, stellt Agnes Heesch von der Stadt Bad Oldesloe klar. Die Bewässerung darf eigentlich nur zu den Zeiten erfolgen, in denen Lieferverkehr in der Oldesloer Fußgängerzone erlaubt ist“, so Heesch.

Insgesamt kämen die Blumenampeln, gerade auch bei Gästen in der Fußgängerzone, sehr gut an. „Schade, dass es durch solche Vorfälle negative Schlagzeilen gibt für eine positive Sache“, so Heesch weiter. „Wir haben das Unternehmen erneut darauf hingewiesen, wann die Bewässerung stattfinden darf und hoffen, man wird sich nun daran halten.“