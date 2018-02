Ahrensburg : Blumen statt Betonwand

Die Klaus-Groth-Straße vor dem Ahrensburger CCA soll attraktiver werden. Deshalb werden Blumenkübel aufgestellt.

16. Februar 2018, 06:00 Uhr

Was bekommt man für 13 000 Euro? Einen Gebrauchtwagen, eine Kücheneinrichtung oder Blumenkübel samt Bepflanzung? In diesem Fall vier Blumenkübel, die die Betonwüste Klaus-Groth-Staße zwischen den Betonrampen der Tiefgaragenein- und -ausfahrt aufhübschen sollen. Diese Summe hat die Stadt Ahrensburg im Bereich Grünpflege übrig, der Umweltausschuss will jetzt getreu dem Motto „Blumen statt Beton“ handeln. Immerhin: Nach nahezu zehn Jahren – so lange gibt es das CCA (City-Center-Ahrensburg) und die Fußgängerzone schon – tut sich etwas.

Dabei gab es bereits kurz nach der Fertigstellung dieses Bereiches fantasievolle Pläne für eine attraktive Gestaltung. Stationäre große Sonnenschirme sollten den Platz zwischen den Betonrampen überdachen, eine grüne Mittelachse sollte es werden. Realisiert hat die Stadt ein paar Bänke und die in das Pflaster eingelassenen Wappensteine der Ahrensburger Partnerstädte.

„Es gab jetzt ein Gespräch mit Vertretern der Eigentümer des CCA“, berichtete Bauamtschef Peter Kania: „Es war sehr konstruktiv.“ Denn: Die Fläche vor dem CCA ist öffentliches Gelände und nicht im Besitz des CCA, wie viele Bürger glauben.

„Die Pflanzen sollten mindestens zwei Meter hoch wachsen und resistent gegegn Zigarettenstummel und den Inhalt halbvoller Bierdosen sein“, forderte Karen Schmick von der WAB nicht ohne Grund. Die Klaus-Groth-Straße am CCA wird vor allem bei schönem Wetter und in den Abendstunden zum beliebten Treffpunkt von Jugendlichen. Eine Situation, die Anlieger und Passanten mit gemischten Gefühlen beobachten.