Glinde : „Blitzeinbruch“ in Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte werfen die Eingangstür mit einem Gullydeckel ein, klauen Zigaretten und flüchten in einem hellen Auto.

Avatar_shz von Marle Liebelt

16. Dezember 2019, 15:39 Uhr

Glinde | Am Freitag verübten unbekannte Täter gegen 3.50 Uhr in der Gutenbergstraße in Glinde (Kreis Stormarn) einen sogenannten „Blitzeinbruch“ in die HEM-Tankstelle.

Sie warfen einen Gullydeckel gegen eine Glasscheibe der Eingangstür, drangen in den Verkaufsraum ein und entwendeten Zigarettenstangen in einerderzeit noch unbekannten Stückzahl, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend flüchteten sie in einem hellen Kleinwagen.

Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Reinbek sucht nun nach Zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 040/7277070 gemeldet werden.

