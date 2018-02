Ahrensburg : „Bleiben Sie ein guter Mensch“

Trauer in Ahrensburg um Franz K. Meißner: Bis zuletzt unterrichtete der 94-jährige Musiklehrer an der Volkshochschule.

Im Alter von 94 Jahren ist Franz K. Meißner gestorben. Der wohl älteste Musiklehrer Deutschlands war Generationen von Schülern ein passionierter und motivierender Lehrer. Noch am 23. Januar hatte er Privatschüler in seinem Hause empfangen. Im Februar sollte eigentlich noch ein zweiter Gitarrenkurs an der Volkshochschule Ahrensburg starten.

Seine Schüler schätzten sein bescheidenes, freundliches Wesen und seine Zugewandtheit und hielten ihm über viele Jahre oder sogar über Jahrzehnte die Treue. „Für alle, die seinen Unterricht erlebt haben, war es sein ruhiges und ausgleichendes Wesen, seine Fröhlichkeit und Klarheit , die ihn als Lehrer bis ins hohe Alter auszeichneten“, sagt Gisela Euscher von der VHS.

46 Jahre war Franz-Karl Meißner für die Volkshochschule tätig. Am 1. Januar 1924 wurde er in Mastig im böhmischen Teil des Sudetenlandes (heute Tschechien) am Fuße des Riesengebirges geboren. Schon als Fünfjähriger wollte er eine Geige, mit acht Jahren erfüllen ihm seine Eltern, die selbst kein Instrument spielen, den Wunsch. Er bekommt zwei Mal die Woche Geigenunterricht. Mit zwölf Jahren kommt die Mandoline, mit 13 das Saxofon, später noch Bassflügelhorn, Klavier und eben die Gitarre hinzu. Bereits mit 13 Jahren macht er seinen Meisterabschluss auf der Violine.

Einige Zeit will er Förster werden, nach dem Abitur mit 16 Jahren entscheidet er sich aber für das Musikstudium in Breslau. Nebenbei verdient er sich mit Tanzmusik Geld, so dass er sich bald eine Geige im Stradivari-Stil von Josef Buchner in Graslitz leisten kann. 1942 wird er zum Reichsarbeitsdienst abkommandiert. Im Russlandfeldzug wird er dreimal verwundet. In einem Lazarett in Riga gründet er einen Chor mit lettischen und deutschen Krankenschwestern und Ärzten und ist von der Musikalität der Balten begeistert.

Aus einem Lazarett in Königsberg ergattert Meißner noch einen Platz auf der völlig überladenen „Deutschland“. Auf der nächsten Fahrt wird das Schiff versenkt. Meißner schlägt sich nach Hamburg durch. Dort wird er Hornist im wiedereröffneten Staatsorchester, und er vertieft er sein Musikstudium in Hamburg, Lübeck und Wien.

Schon 1945 eröffnet er seine Musikunterrichtspraxis. Die Stelle als Hornist gibt er 1962 auf, als er in die Staatlichen Jugendmusikschule wechselte, 1964 zieht Meißner er nach Ahrensburg, wo er seine Frau aus Österreich heiratet. 1966 wird die gemeinsame Tochter geboren.

1971 begann Franz Meißner mit Unterricht an der Ahrensburger Volkshochschule. Seine viersemestrige Gitarrenschule haben Generationen von Schülern absolviert. In Privatstunden unterrichtete er zudem Klavier, Violine und Mandoline. Er leitete ein Zupforchester, gründete ein Gitarrentrio und gab mit seinen Schülern, die aus der ganzen Bundesrepublik anreisten, immer wieder Konzerte. Mit der VHS organisierte er von Beginn an Konzerte im Eduard-Söring-Saal. In den letzten Jahren gingen die Einnahmen daraus an den Jugendtreff Hagen.

1980 war er auch mit seiner Musikschule in den Pionierweg nach Ahrensburg gezogen. In Hamburg blieb die Nebenstelle Sonnenweg, die erst 2017 aufgegeben wurde. „Seine üblichen Abschiedsworte waren immer: ‚Machen Sie es gut und bleiben Sie ein guter Mensch‘, sagt seine Schülerin Svenja Furken: „Wir alle verneigen uns vor ihm und werden ihn sehr vermissen.“