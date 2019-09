Bitte einsteigen, zur Musikreise

Orient-Express hält in Ahrensburg und hat Klassik, Tango, Jazz und Schlager dabei

Avatar_shz von shz.de

04. September 2019, 11:05 Uhr

Ahrensburg | Vor 130 Jahren, im Jahr 1889, fuhr der legendäre Orient-Express zum ersten Mal von Paris bis ins

damalige Konstantinopel. In knapp drei Tagen durchquerte der Luxuszug fast ganz Europa und verband nicht nur Orient und Okzident, sondern auch die Metropolen Wien, Budapest, Mailand, Belgrad oder Bukarest.

Für alle, die weniger Zeit als die 67 Stunden für die Fahrt haben, bietet der Orient-Express am Sonntag, 8. September, ab 18 Uhr in der St. Johanneskirche, Rudolf-Kinau-Straße 19, Gelegenheit, um gemeinsam mit dem Hamburger Trio „Macchiato“ zuzusteigen und eine musikalische Reise von Paris nach Istanbul zu erleben.

So unterschiedlich wie die bereisten Länder, so abwechslungsreich ist die Musik des Trios: Mit Tango und Musette geht es durch Frankreich, mit Jodlern durch die Alpen ins vom melancholischen „Leid/Lied“ bestimmten Wien, mit Musik der Roma, Juden und Thrakern durch den Balkan ehe schließlich mit dem Schlager „Istanbul“ und der „Roten von Stambul“ in Konstantinopel Endstation ist.

Die drei Musiker des Trio Macchiato – Jana Mishenina, Jakob Neubauer und Henry Altmann – lassen auf einer berührenden musikalischen Reise in raffinierten Arrangements alte Zeiten lebendig werden. Ob Klassik, argentinischer Tango, italienische Canzone, Jazz, Schlager oder Filmmusik – alles ist bunt und international. Kein Wunder, dass das Trio gleich mit seinem Debütalbum 2007 für den Preis der Deutschen Schallplattenkritik nominiert wurde.

Der Eintritt kostet an der Abendkasse 12 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen die Hälfte.