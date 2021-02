Schneekatastrophe : Bilder aus dem Stormarner Winter 1978/79

In diesen Tagen erinnern sich auch viele Stormarner an die Schneekatastrophe 1978/79.

05. Februar 2021, 14:59 Uhr

Bargteheide / Jersbek | Kommt eine Schneekatastrophe wie 1978 oder kommt sie nicht? Welche Auswirkungen könnte die aktuelle Wetterlage haben? Noch steht es nicht fest. Aber immer wieder wird der Vergleich zum Winter 1978/79 gezogen, der als der Winter der „Schneekatastrophe“, in Erinnung geblieben ist. Kann so etwas wieder passieren?

Der am Wochenende befürchtete Blizzard soll laut Wetterprognosen weniger Schleswig-Holstein und Stormarn sondern eher besonders Niedersachsen und Bremen treffen. Ob wir im Norden Hamburgs mit einem blauen Auge davonkommt oder doch die volle Wucht des möglichen Schneesturms zu spüren bekommen, werden wir abwarten müssen. So manche Stormarner können sich aber noch bestens daran erinnern, wie es vor gut 40 Jahren war, als nichts mehr ging. Wir blicke mit einigen historischen Fotos von Manfred Giese vier Jahrzehnte zurück.

Unterwegs mit dem Landrat

In dichtem Schneetreiben bei der Bargteheider Straßenmeisterei: Landrat Dr. Hans-Henning Becker-Birck (l.) mit Mitgliedern seines Krisenstabs – dem Leitenden Kreisverwaltungsdirektor Ludwig Buschmann (rechts) und dem Oberamtsrat Heinz Rinke (de, Leiter des Kreisordnungsamtes, 2.v.r.) vor einem geländegängigen und schneeketten-bewährten Fahrzeug des ASB Bad Oldesloe.

Auf Skiern über die B75

Vielerorts sah man Einwohner per Ski, Schlitten oder ganz auf „Schusters Rappen“ in den Städten einkaufen – so wie diese Elmenhorster, die auf der für Fahrzeuge gesperrten B 75 vom Einkaufen aus Bargteheide zurückkamen.

Autos auf der Kreisstraße eingeschneit

Meterhoch zugeweht war auch die Kreissstraße 56 zwischen Bargteheide und Jersbek. Mehrere verlassene Autos waren wie eingebuddelt und ragten nur noch wenig aus den Schneemassen hervor. Einige Autofahrer hatten die Position ihrer Fahrzeuge mit bunten Fähnchen markiert, damit sie bei den Räumarbeiten nicht überrollt werden sollten und damit sie sie wiederfinden.

Einkaufen mit dem Schlitten

Fast geschafft: Einwohner aus Jersbek auf dem Rückweg vom Einkaufen in Bargteheide auf zumindest einer inzwischen freigeräumten Gasse der K 56.

Spielspaß für viele Kinder

Für die Kinder waren die Schneemassen wochenlang natürlich ein Spielparadies. Auch länger haltbare Iglus ließen sich bauen, so wie hier in der Bargteheider Bahnhofstraße mit der damals achtjährigen Kerstin und ihren Freundinnen. Allerdings muss man vor der Nachahmung warnen. Einstürzende Iglus können zu einer Gefahr werden.

Helfende Hände

Jede helfende Hand wurde gebraucht: Riesige Schneeberge türmten sich überall beim Räumen auf, so wie hier in der Bargteheider Bahnhofstraße.