Bad OLdesloe : Bewegte Bilder bei „Bella Donna“

Arienne Freyer aus Bargteheide stellt von heute an ihre Werke in Bad Oldesloe aus.

Bad Oldesloe | „Feiern Sie mit uns und den Bildern von Arienne Freyer, nach dem Lockdown, die Farben des Lebens und den Schwung der Bewegung, die diese Malerin in ihren Werken einfängt“, sagt Anke Kleesiek, Kulturmanagerin des Bella-Donna- Hauses. Die gebürtige Lübeckerin Arienne Freyer lebt und arbeitet in Bargteheide und stellt von heute an bis zum 28. Oktober einen Querschnitt ihrer Werke im Forum von „Bella Donna“, Bahnhofstraße 12, aus.

Während ihrer Ausbildung zur Goldschmiedin in Lübeck erlernte Arienne Freyer die Grundlagen des Entwurfs und des Zeichnens. In einer eigenen Formensprache fokussiert Arienne Freyer ihre künstlerische Arbeit seit 2002 ausschließlich auf die Malerei. Sie arbeitet in Öl und Aquarell, auf Leinwand und Holz. Arienne Freyers Arbeiten sind immer wieder inspiriert von C. G. Jung. Ihre Themen sind universell: Begegnung, Familie, Schmerz, Verlust, Tod, die Suche nach Wahrheit und Sinnlichkeit sowie Ängste, Vertrauen und Sehnsucht, manchmal auch im Tanz mit den Geistern der Vergangenheit. Die Suche nach Erkenntnis und Wahrheit prägt ihre Werke . Es geht darum, das Wesen von Menschen und Begegnungen zu spüren, zu erfassen und in ihrer Kraft und Schönheit sichtbar zu machen. Die Bilder sind erfüllt von Achtung und Wertschätzung für die Persönlichkeit und das Fühlen des anderen. Sie sind farbgewaltig und verändern den Raum, in dem sie sich befinden.



> Öffnungszeiten von montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Kunstgespräche nach Anmeldung am Sonnabend, 5. September, ab 12 Uhr. Entsprechend der Einhaltung der Schutzmaßnahmen-Richtlinien des Landes Schleswig-Holstein dürfen sich maximal zehn Personen in Einhaltung des Mindestabstandes im Ausstellungsraum aufhalten. Weitere Infos und Anmeldung: Bella Donna Haus, Bahnhofstr. 12, Tel. 04531-804589.