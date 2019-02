Betrunken in Tiefgarage eingeschlafen

Gegen 1.30 Uhr am Freitag bemerkte ein Hotelangestellter vor dem Eingang des Hotels in der Travemünder Allee einen lauten und zudem beschädigten VW Golf. Der Fahrer hatte Schwierigkeiten bei der Einfahrt in die Tiefgarage. Als lange dann nach dem Einparken das Licht an blieb, und keiner ausstieg, ging der Hoteklmitarbeiter zu dem Golf. Der Fahrer schlief fest bei geöffneter Seitenscheibe. Als die Polizei den 44-jährigen Fahrer aus Glücksburg weckte, verweigerte er einen Atemalkoholtest. Er wurde zum Zweck einer Blutprobenentnahme zur Wache gebracht. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. „Ob die Schäden an dem Fahrzeug von einem noch nicht bekannten Unfall stammen, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, so Markus Bitter von der Polizeidirektion Lübeck.