Ahrensburg : Besuchermagnet

Mehr geht nicht – da waren sich Besucher und Beteiligte des Verkaufsoffenen Sonntag in Ahrensburg einig. Das von den engagierten Kaufleuten des Stadtforums zusammengestellte Programm mit großem Familienflohmarkt und Foodtruck-Meile in der „Großen Straße“, traf den Nerv der Besucher an der richtigen Stelle. Das sonnige, aber nicht zu heiße Wetter sorgte dann für den Rest. Fakt ist: Tausende Besucher schoben sich den gesamten Nachmittag über durch die Straßen der Innenstadt. Es dürfte ein Besucherrekord für diese Art von Veranstaltung in Stormarn gewesen sein. Vor allem an den Foodtrucks drängelte es sich so sehr, dass es manchen Besuchern sogar viel zu voll wurde.

Wo so großer Erfolg eintrifft, kommt es natürlich auch zu ein wenig Frust. Während sich die Flohmarktverkäufer und die Food-Verkäufer über die Schlangen vor ihren Ständen freuten, ärgerten sich manche der Besucher über die komplett belegten Sitzmöglichkeiten, zugeparkte Autos und den abfließenden, sich stauenden Autoverkehr. Bäckereien und Straßfencafes durften sich auf der anderen Seit freuen: Auch hier waren keine Plätze mehr zu bekommen – gewiss ein Luxusproblem und im Endeffekt ein großes Kompliment für die Organisatoren. Das Ahrensburger Stadtforum selbst warb um neue Sponsoren für die Weihnachtsbeleuchtung. Es sind noch „Sterne“ frei, die mit dem Namen eines Geldgebers versehen werden können und die dann in der Adventszeit für die Illumination der Innenstadt sorgen sollen.

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 04.Sep.2017 | 06:00 Uhr