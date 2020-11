Reinbek : Besuch von der Schmusekatze – Tapsy ist gern gesehen

Pflegeassistent Christian Hoffmann besucht mit seiner Hauskatze Bewohnerinnen und Bewohner eines Pflegeheims.

01. November 2020, 14:40 Uhr

Aufmerksam verfolgt Elfriede Mannshardt (94) aus ihrem Sessel jede Bewegung der kleinen schwarzen Katze Tapsy, die ihr Zimmer in der Kursana Villa Reinbek erkundet. „Sieh du dich ruhig einmal um“, meint die Seniorin. Mit einem Leckerli lockt sie den Vierbeiner behutsam auf ihren Schoß, wo sich Tapsy schließlich zu einem Knäuel zusammenrollt und schnurrend Elfriede Mannshardts Streicheleinheiten genießt.

„Katzen bringen Ruhe und Gemütlichkeit ins Leben“, sagt die Bewohnerin der Senioreneinrichtung zu Pflegeassistent Christian Hoffmann (49), der ihr heute mit seiner Hauskatze einen Besuch abstattet. Im Nu sind die beiden in ein intensives Gespräch über ihre vierbeinigen Wegbegleiter vertieft. „Mir sind im Laufe meines Lebens zwei Katzen zugelaufen. Die Tiere wussten, dass sie es gut bei mir haben werden“, erinnert sich die alte Dame lächelnd.

„Wenn ich erlebe, wie der Besuch meiner Katze die Bewohner entspannt und glücklich macht, geht mir das Herz auf“, freut sich Christian Hoffmann, der seit eineinhalb Jahren in der Villa arbeitet und aufgrund seiner einfühlsamen Art von den Senioren geschätzt wird. In seiner Heimat in Mecklenburg-Vorpommern war er ursprünglich als Lagerist tätig und probierte mehrere Jobs aus, bevor er vor zehn Jahren in die Pflege wechselte. „Ich habe damals meinen kranken Schwiegervater zu Hause mitbetreut und gemerkt, dass mir die Nähe zu Menschen liegt“, sagt Christian Hoffmann. „Wenn man auch einmal miteinander lachen kann, ist das Eis schnell gebrochen.“

Als Christian Hoffmann 2017 nach Bergedorf zog und sich in der neuen Wohnung allein fühlte, holte er die damals fünfjährige Katze Tapsy aus dem Tierheim. „Sie war von Anfang an sehr verschmust und folgte mir auf Schritt und Tritt“, erzählt er. „Als ich einigen Bewohnern Fotos von ihr zeigte, waren sie gleich total begeistert. Und da sich Tapsy von jedem streicheln lässt, bin ich auf die Idee mit den Schmusekatzen-Besuchen gekommen.“

Da Christian Hoffmann seine Wohnungskatze alle zwei Monate zur Untersuchung und zum Krallenschneiden dem Tierarzt vorstellt und bei den Besuchen immer vor Ort ist, hatte auch Direktorin Maren Brickwedel keine Einwände. Mittlerweile gibt es fünf Katzenfans in der Villa, denen Christian Hoffmann mit den Besuchen ab und zu eine besondere Freude bereitet.

Als Tapsy nach ausgiebigem Kraulen der Bewohnerin vom Schoß springt und sich in ihren Korb zurückzieht, reagiert Elfriede Mannshardt verständnisvoll. „Wer Katzen kennt, der weiß ja zu schätzen, dass sie ihren eigenen Kopf haben“, meint die Seniorin.