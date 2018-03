Internet : Bestens in Form

Plane und Zwirn, Nähte und Späne: Die Abschlussschau der Stipendiatin in der Wassermühle Trittau.

23. März 2018, 06:00 Uhr

Künstlerin Constanze Vogt präsentiert zum Abschluss ihres Stipendiatenjahres in der Wassermühle diesen Sonnabend ihre Ausstellung mit Installationen und Zeichnungen. Dabei gibt es überraschende Ansichten von Alltagsgegenständen. Beim Zeichnen mit dem Stift entstanden Späne beim Anspitzen und daraus formte sich eine neue Idee: Die Späne werden zu einem eigenen Kunstwerk.

„Sie waren ein interessantes Objekt, mit dem ich Alltagsdinge anders sichtbar machen kann“, so die Künstlerin, der es verschlungene Linien angetan haben und bei der oft eine Arbeit aus einer anderen wächst. Und diese „Poetik im Alltag“, wie sie es nennt, hat sie mit faszinierenden Installationen aus Graphitpapier die Krone aufgesetzt. Das feine Papier, früher im Büro als Durchschlagpapier benutzt, hat sie zu „Plane 1“ und „Plane 2“ zu einem runden Objekt vernäht, das allein einen Raum in der Galerie der Mühle füllt. In der Sichtachse dazu die Installation „Span“ im kleinen Raum.

Die Gedanken, die sie sich übers „Drehen“ gemacht hat, flossen in 50 Zeichnungen ein. Hier arbeitet sie mit fünf Zentimeter langen Linien, die sie systematisch anordnet und verbindet. „Grundsätzlich arbeite ich mit System, aber es ergeben sich auch immer wieder Überraschungen, dann wird es anders als geplant“, so Vogt. Die fertigen Werke sehen fast wie Digitaldrucke aus, sind aber alle handgefertigt. Im Atelier hängt „Plane 1“ sowie zwei mit feinem Zwirn sorgfältig gewickelte Objekte, die bezeichnender Weise auch „Zwirn“ heißen. „Damit habe ich Zeichnungen in den Raum geholt“, erklärt Vogt. Am Boden findet man einen weißen Fleck, der im ersten Moment wie ein riesiger Farbklecks wirkt. Es ist aber Fotopapier, das Vogt mit der Nähmaschine so lange bearbeitet hat, bis daraus ein anderes, faseriges Material entstanden ist. Titel: „Nähte 1“. Hier verkehrte sie das Verhältnis von schwarz auf weiß bei den Bleistiftzeichnungen auf Weiß vor Schwarz, denn dahinter hängt „Plane 1“.

„Der Arbeitsprozess ist wichtig, er verliert nie die Spannung, weil es immer Überraschendes gibt“, erklärt Vogt ihre Geduld, stundenlang an den Arbeiten zu sitzen. Von einem Tag bis zu einer Woche reicht ihre Arbeitszeit für die Zeichnungen und Objekte. Die Zahlen zeigen, dass Vogt auch in Serien arbeitet.





Am Sonnabend, 24. März, wird die Ausstellung um 16 Uhr in der Wassermühle eröffnet. Sie läuft bis zum 13. Mai und ist samstags und sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 22. April, wird um 15 Uhr ein Künstlerinnengespräch angeboten. Eintritt frei.