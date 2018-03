Reinbek : Beste Nachwuchsretter

Engagement im Jugendrotkreuz bedeutet nicht nur erste Hilfe. Die Teamarbeit wird groß geschrieben.

von shz.de

19. März 2018, 06:00 Uhr

Verena hat starke Schmerzen, sie hat sich mit einem Bohrer in die reche Hand gebohrt, Blut tritt aus der Wunde aus. Helfer haben sie aus der Tischlerwerkstatt in den Flur gebracht, jetzt kauert sie auf dem Boden und wird versorgt bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wird. Gleichzeitig wird ein Mädchen, das vor Schreck in Ohnmacht gefallen ist und sich eine Kopfplatzwunde zugezogen hat, betreut – ein drittes Mädchen hat einen Schock erlitten bedarf ebenfalls erster Hilfe.

Ein Szenario, das realistischer nicht sein könnte, aber zum Glück „nur“ eine Übung ist. Der Schauplatz war die Gertrud-Lege-Schule im Reinbeker Ortsteil Neuschönningstedt, wo am Wochenende der Kreiswettbewerb 2018 des Jugendrotkreuz (JRK)stattgefunden hat. Rund 70 Jugendliche aus den Kreisen Stormarn und Segeberg zeigten, was sie gelernt haben, dazu kamen 35 Helfer und Schiedsrichter.

Die Aufgaben und Gesprächskreise reichten von der klassischen ersten Hilfe bis zu Gesundheit (Leben mit Alzheimer), Natur und Umwelt (Wie kriegen wir den Müll aus den Meeren?), der Kampagne „was geht mit Menschlichkeit?“ sowie musische Bildung und sportlichen Aufgaben. „Wir legen besonderen Wert auf die Teamarbeit in den einzelnen Gruppen – das wird neben dem Fachwissen ebenfalls bewertet“, erklärten Oliver Schember, Kreisleitung des JRK Segeberg, und Carola Schilling, Kreisleitung Stormarn.

Die sechs- bis zwölfjährigen und die 13- bis 16jährigen Teilnehmer (gestartet wurde in zwei Altersgruppen) mussten einen Aufgabenparcours mit zehn Stationen bewältigen. „Um den Kindern einen besonders attraktiven Wettbewerb mit vielen Teilnehmern bieten zu können, haben wir uns zu einer Zusammenarbeit mit dem Jugendrotkreuz aus dem Nachbarkreis Segeberg entschlossen“, sagte Pressesprecher Sönke Rieck. Ehrenamtliche Helfer des DRK Reinbek, Hamburg-Altona und Itzehoe sorgten am Wochenende für die Verpflegung der Kinder und Jugendlichen,

Die Sieger des Kreiswettbewerbes heißen: Gruppe 1 (6-12 Jahre): Die drei ???, Großhansdorf

Gruppe 2 (13-16): Reinbek.