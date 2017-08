Besseres Stromnetz dank neuer Verteiler

Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) bringt 19 Kabelverteilerschränke in Ahrensburg auf den neuesten Stand der Technik. Kabelverteilerschränke sind die rund einen Meter hohen und 20 Zentimeter tiefen, grauen Kästen am Straßenrand von Wohngebieten, die den Strom unterirdisch an die Haushalte in der Umgebung verteilen. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 28 500 Euro. Mit der Auswechselung dieser Kabelverteilerschränke wird die Netzqualität in Ahrensburg optimiert.

Zurzeit werden die Kabelverteilerschränke in folgenden Straßen getauscht: Spechtweg, Parkallee, Kaiser-Wilhelm-Allee, Große Straße, Kurt-Fischer-Straße, Hagenau, Pommernweg, Ahrensburger Redder, Eichenweg, Bahnhofstraße, Manhagener Allee, Rantzaustraße, Fasanenweg.

„Die Kunden, die an die Kabelverteilerschränke angeschlossen sind, werden frühzeitig per Briefkasten-Einwurf informiert, da es im Zuge der Arbeiten zu kurzen Ausfallzeiten kommen kann“, sagt Carsten Hack, Leiter des zuständigen Netzcenters in Ahrensburg. „Wir versuchen aber, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.“ Anwohner aus Straßen, in denen die Kabelverteilerschränke ausgewechselt werden, können sich bei Fragen unter (04102) 494 21 18 an das Netzcenter wenden.





von Andreas Olbertz

erstellt am 29.Aug.2017 | 15:37 Uhr